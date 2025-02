Isole segrete del Mediterraneo, per fare vacanze lontane dalla folla

Fonte: iStock La splendida Leros, in Grecia

Il Mar Mediterraneo, situato tra Europa, Nordafrica e Asia occidentale, è puntellato di bellissime isole, alcune molto famose tra i viaggiatori e altre che, per fortuna, sono ancora “segrete”: in totale sono più di 10.000. Certo, non tutte sono abitate e facili da raggiungere, ma la buona notizia è che molte di queste consentono ancora di fare vacanze lontane dalla folla, immersi in un contesto naturale e storico che non ha nulla da invidiare a destinazioni ben più frequentate dai visitatori di tutto il mondo. Per questo motivo, noi di SiViaggia abbiamo selezionato per voi le più belle isole del Mar Mediterraneo ancora poco note ai turisti.

Agistri, Grecia

La prima bellissima isola non troppo conosciuta del Mediterraneo di cui vi vogliamo parlare è Agistri (o Angistri), parte dell’arcipelago Saronico, in Grecia. Va fatta però una doverosa premessa: pur non essendo presa d’assalto come altre mete del Paese, durante i fine settimana estivi sembra riempirsi di turismo, soprattutto locale, poiché la sua superficie è di soli 13 chilometri quadrati e perché si trova a poca distanza da Atene. Nonostante abbia dimensioni contenute, rappresenta tutto quello che si può desiderare quando si arriva in questo magnifico Stato del nostro continente: è piena di casette bianche, ristoranti che servono pesce appena pescato, chiese dalle cupole blu-azzurro e spiagge incantevoli.

Sull’isola è possibile anche soggiornare, soprattutto a Limenaria dove a disposizione ci sono alcuni appartamenti, e presso Skala a Megalochori, situati sulla costa Nord, due villaggi in cui si può trovare anche un po’ di intrattenimento serale (che quando si è in vacanza non fa mai male).

Gökçeada, Turchia

Gökçeada, chiamata anche Imbro o Imbros, è un’isola della Turchia che offre panorami bucolici, pittoreschi villaggi e spiagge di sabbia magnifiche. Più frequentata d’estate che in altri mesi dell’anno, regala una costa lunga 45 chilometri e la possibilità di fare tantissime attività mentre si è completamente circondati dalla natura.

Tante le cose da vedere, ma tra le più importanti segnaliamo:

Kaleköy : antico villaggio che sorge su una collina che digrada sul mare;

: antico villaggio che sorge su una collina che digrada sul mare; Kefalos Beach: dove si pratica il windsurf e dal paesaggio davvero particolare perché caratterizzato da una duna che separa il mare da un lago salato molto basso e fangoso.

Iž, Croazia

Il suo nome si compone di due sole lettere, Iž, eppure questa isola della Croazia ha davvero molto da regalare a tutti i suoi visitatori. Parte del pittoresco arcipelago zaratino, è conosciuta da noi italiani anche come isola di Eso e affonda le sue radici nell’epoca preistorica. Si tratta del posto ideale per chi è alla ricerca di una vacanza autentica, al ritmo della tranquillità, ma anche per gli appassionati delle immersioni grazie ai tanti isolotti e scogli che si sviluppano nei suoi dintorni.

L’isola è anche uno spot ottimale per le persone che desiderano godere dei piaceri marini, per via delle presenza di cale e spiagge bagnate da un mare che invita a fare quanti più bagni possibili.

Isole Kerkennah, Tunisia

Altre isole del Mediterraneo da prendere in considerazione per le proprie vacanze, e spesso messe in secondo piano rispetto ad altre ben più famose, sono le Kerkennah, in Tunisia. Le isole principali sono sei, tra cui Gharbi e Chergui, dove potersi rilassare in bellissime spiagge tranquille, conoscere le curiose tradizioni locali e approfondire una ricca storia millenaria.

Fare un viaggio qui è come dedicarsi a una fuga dalla modernità, vivendo una quotidianità scandita dalla pesca e dall’agricoltura. Non mancano feste tradizionali alle quali vale la pena assistere.

Tabarca, Spagna

Meno nota di tante altre isole del Paese ma certamente ricca di cose da fare e vedere è Tabarca, in Spagna, piccolo paradiso terrestre al largo di Alicante. Abitata in inverno da circa una decina di persone, si anima molto in estate grazie ai turisti che la raggiungono per scoprire spiagge e calette bagnate da un mare azzurrissimo e il suo particolare passato piratesco. Tuttavia, spesso si tratta di viaggiatori toccata e fuga.

Quando si viene da queste parti vale certamente la pena fare una passeggiata fino al faro che si innalza fiero sulla punta dell’isola, per poi dirigersi al cospetto della chiesa barocca di San Pietro e Paolo e del Museo Cittadino. Calato il tramonto, tutto diventa ancora più magico perché sull’isola stessa rimangono a soggiornare poche persone, che si godono gli ottimi ristoranti con un’indimenticabile vista sul Mar Mediterraneo.

Île du Levant, Francia

Voliamo ora in Francia e più precisamente all’Île du Levant, talvolta anche chiamata Le Levant, che si fa spazio al largo della Costa Azzurra. Parte dell’arcipelago delle Isole di Hyères, è il regno della calma e della serenità al punto da essere la prima zona naturista d’Europa.

A disposizione, inoltre, ci sono numerosi sentieri che aiutano a scoprire flora e fauna, ma anche un’acqua limpida e azzurrissima alla quale è impossibile resistere. Ma non è finita qui: a Le Levant sembra di tornare indietro nel tempo perché sull’isola non ci sono auto e nemmeno lampioni.

Marettimo, Italia

Anche l’Italia conserva isole meno note di altre e che possono essere considerate un segreto ottimamente custodito. Ne è un esempio la splendida Marettimo, la più occidentale delle Egadi, in Sicilia, che incanta tutti per il fatto di essere particolarmente selvaggia e incontaminata. L’impatto dell’uomo, infatti, è quasi al minimo e per questo sfoggia un patrimonio vegetativo e faunistico molto prezioso.

Tra le altre cose, è ricca di sentieri che consentono di poterla esplorare quasi da cima a fondo e di grotte, sia emerse che sommerse, che sono una più bella dell’altra. Impossibile non nominare, per esempio, la Grotta del Tuono o del Presepe, celebre per le sue stalattiti e stalagmiti. Non mancano deliziose baie e calette raggiungibili in barca e spiagge da sogno su cui rilassarsi.

Leros, Grecia

Torniamo di nuovo in Grecia ma questa volta per andare alla volta di Leros, isola del Dodecaneso. Pur essendo dotata di un aeroporto, è meno presa d’assalto di altre isole del Paese, ma nonostante questo sa farsi molto amare per le sue tante valli fertili, colline verdi, scogliere che si specchiano su un mare cristallino, profonde baie, spiagge incontaminate e villaggi pittoreschi.

Da vedere assolutamente:

Castello medievale di Pandel : con una splendida vista che rimane impressa nel cuore;

: con una splendida vista che rimane impressa nel cuore; Agia Marina : villaggio puntellato di graziose casette tradizionali;

: villaggio puntellato di graziose casette tradizionali; Spiaggia di Kokkina: con un mare da cartolina e quasi sempre priva di turisti.

Curzola, Croazia

Curzola, in Croazia, è l’isola in cui sembrerebbe essere venuto al mondo Marco Polo (non vi sono però prove certe), ma anche un vero e proprio tesoro ben conservato del Mediterraneo. Piena di spiagge, baie, insenature e calette che permettono di rilassarsi al massimo e godere di un mare splendido, è anche un angolo del Paese ricco di storia e folklore. Vi basti pensare che da secoli qui si tramanda una curiosa danza delle spade.

Ottima è anche l’enogastronomia, perché in zona si producono interessanti vini bianchi da assaporare mentre si gusta del pesce locale (assolutamente fresco). Tra le tappe da fare per forza mentre si è in vacanza da queste parti segnaliamo:

Korcula Città : piena di storia e con un impressionante sistema difensivo che si regge ancora in piedi nonostante il passare del tempo;

: piena di storia e con un impressionante sistema difensivo che si regge ancora in piedi nonostante il passare del tempo; Baia di Pupnataska Luka : tra le più belle dell’isola e con un mare straordinario, è circondata da una foltissima pineta;

: tra le più belle dell’isola e con un mare straordinario, è circondata da una foltissima pineta; Baia di Bačva: non facilissima da raggiungere ma dove poter fare dei bagni davvero indimenticabili.

Embiez, Francia

Infine Embiez, in Francia, l’isola più grande dell’omonimo arcipelago, che è praticamente incontaminata: qui dimora il 90% delle specie naturali del Mediterraneo. Offre anche calette segrete, scogliere, pinete, fiori, viti e regala panorami davvero emozionanti da scoprire a piedi o in bicicletta (soprattutto al tramonto).

Tra le spiagge più suggestive ci sono: