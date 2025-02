Se d'estate gran parte del Mediterraneo si trasforma in una festa a cielo aperto, potreste optare per queste isole poco affollate: qui i nostri consigli

Fonte: iStock Il faro all'isola di Cabrera

Rovine antiche, città leggendarie e tante spiagge baciate dal sole: questo è il fascino del Mar Mediterraneo, insieme al cibo delizioso e all’accoglienza delle persone. Chiunque, in estate, sogna di poter regalarsi una vacanza immerso nelle sue atmosfere. Sfortunatamente, proprio per questo motivo, le sue isole diventano ogni anno sempre più affollate trasformando l’immaginario che abbiamo desiderato durante i lunghi inverni in un piccolo incubo, tra palloni in spiaggia e selfie-stick.

Per fortuna, qualche isola meno affollata esiste ancora, bisogna solo sapere dove puntare il dito sulla mappa. Se non hai una mappa non preoccuparti, ti consigliamo noi le 5 isole del Mar Mediterraneo senza folla da visitare questa estate!

Isola di San Pietro, Sardegna

La Sardegna è sicuramente una delle mete estive più ambite. La maggior parte delle persone, però, conosce soprattutto i luoghi più famosi come la Costa Smeralda, la zona di Alghero o di Pula. Eppure, c’è un’isola nell’isola che ancora pochi conoscono approfonditamente: stiamo parlando di San Pietro, considerata il paradiso per chi ama fare immersioni, snorkeling e pesca sportiva.

L’isola di San Pietro è situata nell’arcipelago del Sulcis e si estende per 51 chilometri quadrati di fitta macchia mediterranea e di aspre scogliere che custodiscono calette nascoste, protette dal vento. L’unico centro abitato, qui, è Carloforte, così chiamato in onore di re Carlo Emanuele III detto ‘Il forte’. Sull’isola di San Pietro potete prenotare un tour in barca o su velieri d’epoca, avventurarvi con un 4X4 o godervi semplicemente le sue spiagge più belle come la Caletta, Punta Nera o Cala Fico.

Sifnos, Grecia

In Grecia ci sono isole perfette anche in inverno, soprattutto per chi preferisce viaggiare in bassa stagione. Chi invece non può o semplicemente vuole godersi le temperature dei mesi estivi, ma allo stesso tempo vuole evitare la folla, può optare per Sifnos. Una volta arrivati in traghetto a Kamáres godetevi la sua atmosfera tranquilla sedendovi in uno dei piccoli bar situati sul lungomare o immergendo subito i vostri piedi nella sabbia.

I giorni successivi potete affittare un motorino e andare alla scoperta dell’isola: la zona nord è quella più selvaggia, mentre quella a sud è la più visitata perché sono presenti diverse cose da vedere, compreso il capoluogo Apollonía. Impossibile parlare di Sifnos senza nominare le sue spiagge: le più belle sono Fasólou, selvaggia e raggiungibile percorrendo un breve sentiero a piedi, e quella presente nella località balneare di Vathý.

Fonte: iStock

Gozo, Malta

Un’alternativa più tranquilla alla sorella maggiore Malta, l’isola mediterranea di Gozo è una meta speciale ricca di antiche rovine, spiagge sabbiose e vivaci ristoranti. Situata a soli 20 minuti di traghetto dalla trafficata costa di Malta, garantisce un’atmosfera fatta di ritmi lenti dove godersi i panorami con calma, soprattutto considerando le sue dimensioni ridotte, circa 14 chilometri di lunghezza. L’isola, infatti, può essere attraversata in auto in circa 20 minuti!

A Gozo lasciatevi conquistare dalle sue scogliere spettacolari, dagli antichi templi e dai villaggi affascinanti intrisi di storia. Nel corso dei secoli, Gozo è stata plasmata da diverse civiltà, tra cui Fenici, Romani e Cavalieri di San Giovanni, ognuna delle quali ha lasciato il proprio segno sul paesaggio e sul patrimonio. Tra le cose da fare non dimenticate la tappa ai templi preistorici di Ġgantija e alla cittadella fortificata di Victoria.

Cabrera, Spagna

Della Spagna tutti conoscono la mondana Ibiza e la cosmopolita Maiorca, per non parlare di Gran Canaria. Eppure sono molte le isole ancora poco note che, all’ombra delle sorelle più famose, passano del tutto inosservate durante la programmazione dei vari itinerari turistici. Una di queste è sicuramente Cabrera, un angolo di paradiso brullo e disabitato, situato nove chilometri a sud di Maiorca.

A parte un castello fatiscente del XIV secolo e un faro lontano (a quattro ore di cammino dal porto), l’impronta umana qui è praticamente inesistente. Ecco perché consigliamo di portare un binocolo e di tenere gli occhi aperti per avvistare la fauna dell’isola, come la berta delle Baleari e la lucertola di Lilford.

Porquerolles, Francia

L‘isola di Porquerolles è quel lembo di terra situato al largo della punta più meridionale della Costa Azzurra. Accoglie i visitatori con ampie spiagge bianche e scogliere calcaree che incorniciano un santuario di querce e pini brulicante di cicale, erbe selvatiche, eucalipti tentacolari e qualche albero di fico. Questa è la più grande delle tre isole di Hyères nel Parco Nazionale di Port-Cros e attrae i visitatori con il suo paesaggio tipicamente provenzale incontaminato.

Il fascino dell’isola risiede anche nel fatto che le auto sono bandite a favore di una beatitudine bucolica e di una scoperta più sostenibile, a piedi o in bici. Se la visitate nel mese di luglio, non perdetevi il Porquerolles Jazz Festival, mentre se siete interessati al suo passato storico consigliamo di fare tappa al Forte di Santa Agatha, il più antico di tutta l’isola.