L’estate 2023 è all’insegna del “lusso accessibile”

Appassionata di storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Alcuni sono già partiti, molti altri stanno preparando le valigie o stanno aspettando che arrivi il tanto atteso mese di agosto: come saranno le vacanze estive 2023 degli italiani? Di sicuro, la voglia di tornare a viaggiare è grande. Tanto che le stime parlano di numeri ben superiori a quelli pre-pandemia, chiaro segno di quanto sia stato difficile dover rimanere in casa negli ultimi anni. Una nuova ricerca ci svela quali sono i trend principali dell’estate, tra cui il “lusso accessibile”.

L’estate degli italiani in cifre

Se lo scorso anno è stato quello della ripresa del settore turistico, l’estate appena iniziata sarà quella del boom di viaggi: gli italiani hanno intenzione di recuperare con gli interessi tutto il tempo trascorso in casa per via del Covid, e nulla potrà impedir loro di godersi queste vacanze. Neanche l’inflazione “impossibile” degli ultimi mesi, arrivata ormai al 7,6%, e i rincari che pesano sia sulle bollette che sulla spesa quotidiana di ogni famiglia. Sono tantissimi coloro che partiranno nei mesi estivi, anche rinunciando a qualcosa per poter fare una vacanza: per 4 italiani su 10, la scelta è di concedersi un soggiorno più breve, mentre il 30% ha optato per rimanere vicino casa e l’81% ha prenotato in Italia.

A rivelarlo è la nuova indagine condotta da AstraRicerche per Emma Villas, portale per l’affitto breve di ville e tenute di pregio. Tra i principali trend che emergono dalla ricerca c’è il ritorno alla prenotazione con largo anticipo: sono quasi 8 intervistati su 10 coloro che hanno affermato di aver già programmato tutto, rinunciando al last minute e alle sue offerte – che spesso non sono poi così convenienti. Molti vogliono inoltre puntare sulla qualità delle vacanze, per poter rilassarsi completamente e tornare a casa rigenerati. Dunque, se solo 2 italiani su 5 scelgono la workation (ovvero l’idea di portarsi il lavoro anche in villeggiatura), il 74% ha fermamente dichiarato di voler spegnere qualsiasi dispositivo e godersi solo le ferie.

Infine, per quanto riguarda le destinazioni preferite, spicca naturalmente il mare: più di 1 intervistato su 2 non rinuncia alla vacanza in spiaggia. Il 37,4% invece punta al viaggio culturale, mentre il 31,3% cerca esperienze enogastronomiche e il 36% vuole solamente rilassarsi. Abbiamo visto che in molti resteranno in Italia: la regione più cercata è il Salento (30%), seguito a ruota dalla Costiera Amalfitana (29%), dal sud della Sardegna (27%) e solo dopo dalla Costa Smeralda, dalle Cinque Terre, dai laghi lombardi e dalla Riviera Romagnola. Solo il 15% degli italiani andrà sicuramente all’estero.

La ricerca del “lusso accessibile”

Ma abbiamo visto che uno dei trend è il “lusso accessibile”, di cosa si tratta? Gli italiani, dopo anni di rinunce in fatto di viaggi, vogliono godersi un’esperienza unica. Oltre la metà dei turisti è disposta a spendere fino a 1.500 euro per una settimana di vacanza, e ben il 68% degli intervistati vorrebbe provare l’ebrezza di soggiornare in una dimora di pregio con piscina privata, per godersi le ferie in tutto relax e nella massima privacy. Le prenotazioni per questo tipo di alloggi sono aumentate del 62% rispetto al 2019, e il picco è proprio tra giugno e settembre, durante la stagione estiva.

Ma non tutti possono permettersi una villa a 5 stelle: è per questo che il vero trend dell’estate è l’esperienza condivisa con amici o familiari, in modo da suddividere i costi e poter vivere un’esperienza di lusso accessibile (quasi) a tutti. Anche a costo di fare qualche rinuncia durante il resto dell’anno, come le cene fuori (per 1 italiano su 2), l’acquisto di prodotti pregiati (29%) o di vestiti nuovi (27%). Il luogo ideale dove scegliere una villa di pregio? Immersa nel verde ma vicina al mare o a centri di interesse artistico e culturale, per non farsi mancare niente almeno in vacanza.