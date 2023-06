Caro spiagge: quali sono le più care d’Italia quest’estate

Giornalista pubblicista, web content editor e storyteller, scrive di viaggi, enogastronomia, arte e cultura. Per lei, scrivere è come viaggiare.

Fonte: iStock Le spiagge più care d'Italia di quest'anno

Si preannuncia un’estate piuttosto onerosa per i vacanzieri che vorranno godersi sole e mare sulle spiagge italiane, in particolar modo nei lidi più esclusivi, oramai accessibili solo ai più ricchi, con postazioni che superano i 1.000 euro al giorno. È quanto emerge da una ricerca del Codacons sui costi di lettini, ombrelloni, sdraio, gazebi e servizi vari sui litorali. Ecco quali sono le spiagge più care d’Italia.

Quanto costa andare in uno stabilimento medio quest’anno

L’estate di quest’anno è la più cara di tutti i tempi. Stando a quanto spiega il Codacons, questa estate molti stabilimenti balneari hanno apportato modifiche ai propri listini applicando rincari delle tariffe al pubblico per numerosi beni e servizi. Quelle giornaliere per ombrelloni, lettini e sdraio registrano incrementi medi del +10%/+15% in tutta Italia con punte del +25% rispetto allo scorso anno. I gestori stessi hanno parlato di aumenti “inevitabili”, generati dai maggiori costi a loro carico.

Facendo qualche esempio, volendo affittare un ombrellone e due lettini durante il weekend, in uno stabilimento medio, si andrebbero a spendere questa estate tra i 30 e i 35 euro al giorno. Le tariffe sono estremamente diversificate sul territorio: si va dai 40 euro in media di Viareggio o Riccione, agli 80 euro di Gallipoli, passando per i 60 euro di alcune località della Sardegna, ma si arriva facilmente a 120 euro al giorno nelle strutture di livello più alto.

Anche consumare cibi e bevande presso i lidi costerà più caro, con rincari medi tra il +5% e il +10% sul 2022, dai menu dei ristoranti in spiaggia a bevande e gelati. Quindi, considerata la spesa per l’affitto di 1 ombrellone e 2 lettini, consumazioni presso i lidi, parcheggio e carburante, una famiglia con due bambini spenderà quest’anno mediamente tra i 100 e i 110 euro per una giornata al mare, con un aggravio medio del +13,4% sul 2022.

Caro-spiaggia: quale lido si aggiudica il record questa estate

Se quella che abbiamo appena visto è la situazione per gli stabilimenti di medio livello, il quadro cambia completamente per chi vuole usufruire di strutture esclusive situate nelle più prestigiose località di mare italiane. In base alla ricerca condotta dal Codacons, il record del caro-spiaggia spetta quest’anno al Salento, tra le mete estive più gettonate, dove per un gazebo si può arrivare a spendere ad agosto 1.010 euro al giorno se si sceglie l’opzione “rimborsabile”, che consente di cancellare la prenotazione entro 30 giorni dalla data prescelta. Scopriamo, quindi, la top ten delle spiagge più costose dell’estate 2023, in base ai prezzi di noleggio giornaliero ad agosto.

La classifica delle spiagge più costose