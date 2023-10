Il Castello di Portofino (ora di Bill Gates) diventa un hotel di lusso

Da castello a condominio per poi diventare un super hotel di lusso. È la storia di Villa San Giorgio, meglio nota come Castello di Portofino, un edificio storico che domina una delle baie più belle e famose del mondo e che è appena stato acquistato nientemeno che da Bill Gates, ex patron di Microsoft.

La storia del Castello di Portofino

Il Castello di Portofino, da poco acquisito dal magnate attraverso la catena alberghiera Four Seasons, anch’essa di sua proprietà da un paio d’anni ormai, sta per essere trasformato in un super boutique hotel molto probabilmente accessibile solo a pochi ricchi e fortunati ospiti.

In passato, il Castello di Portofino, sorto nel XII secolo e ampliato nel corso dei secoli sucessivi con un corpo centrale e due torri angolari, aggiunte nel 1600, era stato abitato anche da Francesco I Gonzaga, che lo fece affrescare dl Mantegna – affreschi che esistono tuttora – e a un certo punto divenne di proprietà della baronessa Jeannie Watt Mumm, vedova del barone Mumm, ricordata ancora oggi a Portofino come “la signora del Castello di San Giorgio”.

Finora il castello, affacciato sullo spettacolare Golfo del Tigullio, che occupa una superficie totale di 1200 metri quadrati, ha ospitato 12 piccoli ma lussuosi appartamenti, con tanto di giardino d’inverno, terrazza panoramica vista mare e ascensore privato che porta a una spiaggetta e a una meravigliosa grotta, scoperta di recente, che prende luce direttamente dal mare, ma la società immobiliare proprietaria aveva deciso già da tempo di metterlo in vendita. E chi se non un miliardario come Gates poteva permetterselo?

Tutti (sempre più) pazzi per Portofino

L’acquisto del Castello di Portofino da parte di Bill Gates/Four Seasons è solo l’ultima operazione immobiliare da parte dei super ricchi del mondo che, da sempre, sono pazzamente innamorati di questo angolo di paradiso italiano.

Negli ultimi mesi, infatti, ci sono state acquisizioni anche da parte del gruppo LVMH, quello dei brand di lusso Louis Vuitton, Tiffany ecc., di proprietà del magnate Bernard Arnault, che ha acquistato l’Hotel Splendido, uno dei più lussosi alberghi d’Italia, ma anche da parte di Dolce & Gabbana e del brand francese Jacquemus. Tutte queste proprietà vanno ad aggiungersi alle numerose ville di lusso che già sono a Portofino, a partire da quella di Piersilvio Berlusconi e di molti altri vip.

Portofino è da sempre una delle mete più ambite del jet set internazionale. La sua morfologia lo ha sempre reso un posto unico al mondo. Resta nascosto dietro la piccola baia che si apre improvvisamente a chi vi giunge via mare, regalando una tavolozza di colori pastello fatta di case di pescatori e di stretti vicoli che s’affacciano sulla piazzetta più famosa del mondo, riconosciuta ufficialmente una decina di anni fa “Locale storico d’Italia”, per via dei numerosi bar e ristoranti (di lusso) che vi si trovano.

Portofino è sinonimo di bellezza italiana e di lusso, tanto da aver ispirato numerosi registi ad ambientarvi film e serie Tv, l’ultima intitolata proprio “Hotel Portofino“, un delizioso e affascinante period drama ambientato nella Liguria negli Anni ’20.