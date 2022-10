Queste sono le destinazioni italiane più apprezzate dai turisti

Il 12 ottobre si è svolta la cerimonia di premiazione di Italia Destinazione Digitale, l’Oscar delle destinazioni turistiche italiane assegnato da The Data Appeal Company – Gruppo Almawave. Un premio importantissimo, giunto alla sua settima edizione, che si basa sul monitoraggio e l’analisi dei Big Data raccolti nel periodo compreso tra il 1° settembre 2021 e il 31 agosto 2022 dalle tecnologie di Intelligenza Artificiale sviluppate dalla stessa compagnia.

Un riconoscimento che viene consegnato alle regioni e alle destinazioni turistiche del nostro Paese che hanno registrato le migliori performance online e che si sono distinte agli occhi di turisti e visitatori in termini di percezione online dell’offerta e qualità di ospitalità, servizi ed esperienza.

L’edizione di quest’anno ha conferito complessivamente 8 premi e diversi riconoscimenti speciali che riflettono le tematiche al centro del dibattito internazionale, come la sostenibilità turistica, l’inclusività e l’innovazione digitale.

Val di Sole, la destinazione turistica italiana preferita dai viaggiatori

La spettacolare Val di Sole, in Trentino, grazie ai suoi ghiacciai, le vette oltre i 3.000 metri, cascate, laghi, masi antichi e dolci pendii, si è aggiudicata per il secondo anno consecutivo il premo di destinazione turistica italiana preferita dai viaggiatori.

In sostanza, è il posto del nostro Paese che può vantare la migliore reputazione turistica online. Al secondo posto, invece, troviamo le Langhe, in Piemonte, mentre il terzo se lo è aggiudicato lo spettacolo unico al mondo della Costiera Amalfitana.

San Gimignano, destinazione preferita dagli stranieri in vacanza

San Gimignano, splendido borgo della provincia di Siena che è un vero e proprio gioiello, è invece la destinazione preferita dagli stranieri che sono in vacanza in Italia. Ma del resto non c’è da sorprendersi: già ammirando il suo profilo in lontananza con le sue numerose torri, è praticamente impossibile resistere al suo fascino.

Il secondo e terzo posto sono di due magiche località venete: Venezia e Garda.

San Daniele del Friuli, migliore offerta enogastronomica

Quando si parla di viaggi in Italia non si può di certo non pensare alle bontà culinarie che è possibile trovare in tutto il Paese. Ma quest’anno a vincere il premio di destinazione con la migliore offerta enogastronomica è stata San Daniele del Friuli, in provincia di Udine. Ma anche in questo caso non c’è da sorprendersi: questa è la patria del prosciutto San Daniele, un taglio di carne che il mondo intero ci invidia.

Non sono meno interessanti la seconda e la terza posizione che sono rispettivamente le Dolomiti Paganella, in Trentino, e il Pollino nella bellissima regione Calabria.

Gli altri premi assegnati

La Campania, che nel 2021 ha vinto il riconoscimento come migliore regione per le azioni anti-Covid, quest’anno si è guadagnata l’Oscar per la destinazione che ha registrato il più alto livello di Sustainability Index. In particolare ad averlo ricevuto è stato il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, un luogo dove vivere un’autentica esperienza immersi nella natura.

La destinazione che ha registrato la media più elevata dell’Inclusivity Index è Milano, in Lombardia, mentre quella che ha ricevuto il premio Aree Interne (l’area interna italiana che ha migliorato maggiormente la propria reputazione negli ultimi 12 mesi) è il Mercure Alto Sinni Valsarmento in Basilicata.

Poi la Puglia che si è aggiudicata il premio speciale Almawave per l’Innovazione Digitale. In poche parole, è il territorio che ha saputo meglio interpretare l’innovazione digitale in ambito turistico.

Lo stato dell’arte dell’offerta turistica italiana raccontata dagli utenti online tra il 2021 e il 2022

Rispetto alla scorsa edizione, la mole di dati attenzionati è risultata in crescita grazie al massiccio ritorno in Italia di turisti internazionali. Vi basti pensare che il volume delle recensioni online è cresciuto del 47% nel solo periodo giugno- agosto 2022 rispetto alla stagione estiva 2020: una vera e propria ripresa del turismo in Italia dopo le complesse stagioni della pandemia.

Il numero dei passeggeri in arrivo negli aeroporti del nostro Paese, ma con le maggiori compagnie aeree e quindi escluse le low cost, ha segnato un +166%. In particolare, gli Stati Uniti risultano il primo mercato, con una quota del 14,3%, dimostrando con chiarezza il grande ritorno del turismo internazionale d’oltreoceano.

I visitatori stranieri che hanno lasciato commenti o recensioni sui punti di interesse in Italia negli ultimi 12 mesi provengono soprattutto da Germania, Francia, Svizzera e Spagna. Le attrazioni più commentate, invece, sono risultate il Pantheon, la Torre di Pisa, Piazza San Marco, Piazza di Spagna e il Ponte di Rialto, con un livello di apprezzamento espresso online estremamente alto: da 93 a 95/100. Tra le Piazze la top 3 delle più commentate risultano Piazza San Marco a Venezia, Piazza di Spagna e Piazza Navona a Roma.

Per la ricettività, invece, sono state prese in esame 124.200 strutture e con un apprezzamento di 85,4/100, in leggero calo rispetto al periodo precedente. Lo staff, così come lo scorso anno, è l’argomento più discusso e che genera maggiore apprezzamento (94,1/100), sintomo che l’ospitalità resta un elemento assolutamente distintivo della nostra ricettività, insieme alla ristorazione al secondo posto (86,8/100). I visitatori sloveni sono quelli che hanno espresso la maggior soddisfazione per l’esperienza di soggiorno in Italia 87,7/100).

Per gli affitti brevi, quelli in case vacanza, case private, affittacamere e appartamenti, sono state rilevate 196 mila offerte online attive in Italia. Qui l’apprezzamento espresso dai viaggiatori è estremamente alto: 91,2/100. Atmosfera, posizione e camere sono gli argomenti più discussi e con un sentiment tra i più alti, che varia da 87 a 95/100. L’host, quindi l’accoglienza, è insieme alla posizione l’aspetto maggiormente lodato, mentre la qualità della connessione internet quello più criticato.

Per quanto riguarda la ristorazione, invece, sono stati analizzati 330 mila tra ristoranti, bar, pizzerie e locali vari. In questo contesto l’apprezzamento è di 86,4/100, in leggerissimo calo rispetto ai 12 mesi antecedenti. Gli argomenti più trattati nelle recensioni, e quindi quelli che più pesano nell’esperienza culinaria, sono l’atmosfera e l’accoglienza, seguiti poi dalla qualità del cibo. Gli ospiti statunitensi sono i viaggiatori che hanno premiato i ristoranti con un livello di apprezzamento medio superiore a quello di tutti gli altri.

Infine le attrazioni: sono 120 mila quelle attive online (chiese, parchi, musei e altro). La cultura e la natura si aggiudicano il punteggio più alto: 90,6, in crescita di 0,8 rispetto all’anno scorso. Come nel 2020-21, costi e sicurezza di questi luoghi rimangono punti dolenti. I più soddisfatti, tuttavia, sono i turisti della Serbia, mentre tra i principali visitatori del nostro Paese ci sono coppie e famiglie.