Annunciati gli Oscar del turismo, queste le destinazioni premiate

I romantici e suggestivi canali di Venezia, in Veneto

Gli Oscar del Turismo? Esistono e si sono svolti interamente in digitale! Non potevano mancare, ovviamente, i premi e riconoscimenti per uno dei Paesi più amati al mondo, l’Italia.

Il Veneto si è aggiudicato il primo premio come Destinazione con la migliore reputazione online, risultando la più amata dai visitatori italiani e internazionali. Questo riconoscimento è solo uno di quelli previsti dagli “Oscar del Turismo”, assegnati annualmente da The Data Appeal Company – Gruppo Almawave durante il TTG Travel Experience a Rimini, evento di riferimento per il settore turistico in Italia. Scopriamo insieme quali sono le altre città premiate e perché il Veneto ha brillato in Italia.

Il Veneto, primo posto agli Oscar del Turismo

Il Veneto, con la sua vasta offerta turistica che va dalle città d’arte come Venezia e Verona, alle splendide località montane delle Dolomiti, ha saputo conquistare il cuore dei viaggiatori, online, grazie alla sua capacità di offrire esperienze uniche e diversificate nel cuore del Nord Italia.

Al secondo posto c’è la Basilicata, che appena un anno prima avevo ottenuto il massimo punteggio sul podio. Questa regione del Sud Italia, nonostante la sua modesta dimensione rispetto ad altre regioni italiane, si è distinta negli ultimi anni grazie all’incremento della sua offerta turistica, con la città di Matera, Patrimonio Mondiale dell’Unesco, come punta di diamante. Il Trentino, invece, ha conquistato la terza posizione, confermandosi una meta preferita per chi cerca natura, sport e relax, soprattutto tra le Alpi.

Un altro riconoscimento molto importante è stato assegnato alla Sicilia, e più precisamente alla città di Ragusa, che si è aggiudicata il premio per la migliore offerta enogastronomica. La gastronomia siciliana, famosa per i suoi sapori autentici e la qualità delle materie prime, ha trovato in Ragusa un rappresentante di eccellenza, attirando turisti amanti della buona cucina. Al secondo posto, in questa categoria si posiziona la località Dolomiti Paganella in Trentino, già riconosciuta l’anno precedente, seguita dalla Carnia in Friuli Venezia Giulia, una regione che entra per la prima volta sul podio con la sua offerta culinaria legata alle tradizioni montane.

Il premio per il borgo più amato d’Italia

Una novità assoluta di quest’edizione è stata l’introduzione del premio per il borgo più amato d’Italia, un riconoscimento assegnato al luogo che ha ottenuto le migliori performance in termini di sentiment e popolarità tra i Borghi Bandiera Arancione del Touring Club Italiano.

Il primo posto è stato assegnato a Peccioli, un borgo d’arte in Toscana, noto per le sue iniziative culturali e la conservazione del patrimonio artistico e paesaggistico. Al secondo posto si è classificato Ripatransone nelle Marche, che unisce tradizione e innovazione, mentre il terzo posto è stato assegnato a Petralia Sottana in Sicilia, un gioiello di architettura medievale.

I premi per le mete più inclusive e sostenibili

Oltre ai riconoscimenti legati alla reputazione e all’enogastronomia, sono stati assegnati anche premi relativi alla sostenibilità e all’inclusività. Per il secondo anno consecutivo, il Trentino ha ricevuto il Destination Sustainability Index, un premio basato sull’indice di sostenibilità sviluppato da The Data Appeal Company. Parallelamente, la Lombardia ha ricevuto il Premio Inclusivity Index, assegnato in base alle performance dell’LGBTQ+ Index, ideato in collaborazione con Sonders&Beach, che valuta il livello di inclusività delle destinazioni turistiche.

La manifestazione ha visto anche la premiazione delle mete preferite dagli italiani all’estero. In questo caso, il primo posto è andato alla Comunidad Foral de Navarra, una regione della Spagna, già premiata l’anno scorso per le sue eccellenti performance turistiche. A seguire, troviamo Clare Island in Irlanda e Braga in Portogallo, due destinazioni europee che hanno saputo affascinare i viaggiatori italiani con la loro autenticità e bellezze naturali.

In Italia, invece, il premio per la destinazione più amata dagli stranieri è stato assegnato al Parco della Maiella in Abruzzo, un’area naturale protetta che offre scenari mozzafiato e una fauna ricca, ideale per chi ama il turismo sostenibile e le attività outdoor. Le Colline del Prosecco in Veneto e le Langhe-Monferrato-Roero in Piemonte si sono classificate rispettivamente al secondo e terzo posto, confermando l’attrattiva delle mete enogastronomiche italiane per i turisti stranieri.

Lo speciale riconoscimento Almawave Smart Destination è stato conferito alla Puglia per l’eccellente gestione digitale e innovativa del destination management. Un altro importante premio speciale, il Cashless Destination, è stato assegnato al Piemonte, una regione che ha registrato il maggior utilizzo di transazioni elettroniche, riflettendo l’importanza crescente dei pagamenti digitali soprattutto nel settore turistico.