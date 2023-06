Le città d’Europa con il miglior rapporto qualità-prezzo per l’estate

Non solo mare: in estate, moltissimi turisti ne approfittano per andare alla scoperta delle più belle città europee, avendo qualche giorno in più a disposizione per godersi una vacanza come si deve. Spesso, tuttavia, è il portafogli a decidere la meta del nostro prossimo viaggio. Soprattutto in tempi come questi, dove l’inflazione e i rincari continuano a colpire duramente le famiglie. Per fortuna c’è una nuova, utilissima classifica che ci rivela quali sono le città d’Europa con il miglior rapporto qualità-prezzo, così da poter scegliere la nostra destinazione per le vacanze estive.

Le città più economiche d’Europa

Dai biglietti aerei ai soggiorni in hotel, negli ultimi mesi i prezzi sono aumentati in maniera incredibile. Ma non per questo dobbiamo per forza rinunciare alle vacanze: basta stare attenti nello scegliere la meta giusta per le nostre esigenze (anche quelle economiche, ovviamente). Un aiuto ci arriva dall’annuale classifica del Post Office Travel Money, che confronta i costi delle vacanze brevi nelle principali località europee, analizzando elementi come l’alloggio, i pasti e l’accesso alle attrazioni culturali. Il City Costs Barometer diventa così uno degli strumenti più affidabili per organizzare il prossimo viaggio.

Il Post Office ha messo a confronto ben 35 città europee, tenendo in considerazione 12 spese che i turisti solitamente effettuano durante le loro vacanze (tra cui una cena per due persone, un pernottamento per due ospiti in una struttura a tre stelle durante il fine settimana, visite turistiche e trasporti urbani). L’analisi ci rivela dettagli davvero molto interessanti: la città con il miglior rapporto qualità-prezzo è risultata essere, per la prima volta, Lisbona. La splendida capitale portoghese è anche la seconda città occidentale – da quando è stata istituita questa classifica – a battere le tradizionali mete dell’Europa dell’Est in quanto a prezzi.

I costi, a Lisbona, sono aumentati appena del 2% rispetto alla scorsa estate: il totale delle spese prese in considerazione dall’analisi è di appena 224,76 sterline (poco più di 261 euro). Nella top 10 delle città più economiche per l’estate 2023, inoltre, ci sono diverse sorprese. Al secondo posto troviamo Vilnius, la capitale della Lituania, seguita a poca distanza da Cracovia, in Polonia, che chiude il podio. Quarto posto per Atene, meravigliosa capitale greca, seguita da Riga (Lettonia), Porto (Portogallo), Zagabria (Croazia), Budapest (Ungheria), Varsavia (Polonia) e Lilla (Francia).

Le città europee più care

Naturalmente, la classifica porta alla luce anche quelle che sono le destinazioni più costose per una vacanza estiva, elencate in base alla spesa da sostenere per le varie voci prese in considerazione. Ad esempio, se si cerca una meta dove poter alloggiare in maniera economica, Amsterdam è assolutamente da scartare: si stima infatti un prezzo medio di 525 sterline (oltre 600 euro) per un soggiorno per due persone durante il fine settimana. Subito dopo, troviamo Venezia, Dublino, Firenze e Belfast. Le città dove invece si spende di più per mangiare sono Copenhagen, Helsinki, Vienna, Ginevra e Nizza.

Anche visitare musei e attrazioni culturali ha un costo, soprattutto in alcune città europee. Chi cerca una vacanza all’insegna dell’arte e della cultura, dovrebbe dunque valutare mete alternative rispetto a Dubrovnik, Vienna, Amsterdam, Firenze e Barcellona, che sono quelle con i prezzi più proibitivi. Il City Costs Barometer è dunque un’analisi attenta e puntuale che ci permetterà di trovare la destinazione ideale per le nostre prossime vacanze, anche con un budget ridotto.