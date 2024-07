Dal Cairo ad Assuan a bordo di un treno di lusso: il progetto

Si chiamerà “Guardian of the Nile” e dal 2027 permetterà di scoprire l'Egitto da un punto di vista unico e privilegiato: il nuovo (e imperdibile) treno di lusso

L’Egitto, la sua storia, i suoi misteri, i monumenti senza tempo e i paesaggi plasmati dal Nilo, sono da sempre una meta prediletta di molti viaggiatori da ogni parte del mondo. La maggior parte dei visitatori decide di scoprilo facendo un’indimenticabile crociera su quello che è uno dei corsi d’acqua più lunghi del pianeta, famoso per la sua storia millenaria e per i siti archeologici lungo le rive. Ma dal 2027, molto probabilmente, i turisti più fortunati avranno un’opportunità in più: andare al cospetto di molte delle meraviglie del Paese a bordo di un treno di lusso.

The “Guardian of the Nile”, in treno per scoprire l’Egitto

Si chiamerà The “Guardian of the Nile” e sarà il primo treno di Arsenale in Egitto, un convoglio iconico progettato e costruito in Italia negli stabilimenti della stessa azienda. È stato infatti recentemente siglato l’accordo tra Arsenale e Egypt National Railway per la realizzazione del primo treno di lusso Made in Italy in Egitto, con la partenza inaugurale prevista nel 2027.

Stando alle prime indiscrezioni, sarà composto da un massimo di 15 carrozze con 40 cabine divise in tre diverse categorie: deluxe, suite e honor suite, per una capacità totale di 80 passeggeri locali e internazionali ai quali riservare un’esperienza unica e dedicata, sia a bordo sia fuori dal treno.

Le tappe più belle

Gli itinerari prevedranno scali riservati per i passeggeri che avranno l’opportunità di apprezzare gran parte delle meraviglie del Paese. Si partirà dalle antiche strade del Cairo, affascinante Capitale d’Egitto e anche una delle città più grandi che esistano nel nostro pianeta. Non a caso, si tratta di una località dal fascino incredibile grazie ai suoi tanti monumenti. Ne sono degli esempi le Grandi Piramidi di Giza e la Grande Sfinge, ma ad essere del tutto onesti ci sono molti altri segreti e tesori ben custoditi che vale la pena conoscere.

Si arriverà chiaramente a Luxor, il più grande museo all’aperto del mondo, dove poter comprendere una larghissima fetta dalla storia egizia dell’epoca faraonica. Decisamente imperdibili sono il Tempio di Luxor e il complesso di Karnak, due tra i più spettacolari monumenti di tutto l’Egitto. Anche in questo caso, tuttavia, la verità è che ogni angolo di questa città, situata sulla riva est del Nilo e che sorge sull’antico sito di Tebe, è un tesoro preziosissimo.

L’ultima tappa (ma in mezzo ce ne saranno tante altre) sarà Abu Simbel, patrimonio dell’umanità dell’Unesco, e uno dei siti archeologici più importanti d’Egitto. Il visitatore si ritroverà di fronte a un magnifico complesso di templi che si trova nella zona meridionale del Paese e che si fa spazio sulle placide acque del lago Nasser. Qui si scopriranno delle vere e proprie meraviglie scavate nella roccia all’interno di una montagna, vivendo un’esperienza unica e difficile da provare altrove.

Insomma, salendo a bordo dello straordinario “Guardian of the Nile” sarà possibile scoprire l’Egitto da un punto di vista emozionante, attraversando i paesaggi della Valle del Nilo che sono ricchi di maestosi templi con enigmatiche e affascinanti raffigurazioni, di atmosfere antiche e panorami che mozzano il fiato.

Fonte: Ufficio Stampa Arsenale