Aerei: niente più trolley a bordo, l’Italia vieta il bagaglio a mano

Dal 26 giugno 2020, in Italia, è vietato portare il bagaglio a mano sull’aereo. Mentre il Belpaese ha riaperto le frontiere al turismo europeo e pian piano le compagnie aeree stanno riprendendo i voli, dopo il lungo periodo di stop forzato del turismo a causa dell’epidemia che ha interessato tutto il mondo, nuove regole si rincorrono per far rispettare la sicurezza anche sui velivoli. Norme che si vanno ad aggiungere, ad esempio, all’obbligo di presentare un’autocertificazione sul proprio stato di salute e in cui ciascun viaggiatore garantisce l’assenza di sintomi e di contatti a rischio.

Dal 26 giugno, quindi, in aereo saranno consentiti esclusivamente i bagagli di piccole dimensioni che andranno posizionati solamente sotto il sedile di fronte al posto assegnato mentre l’utilizzo delle cappelliere sarà tassativamente vietato. Niente più borse, borsoni e trolley di dimensioni medio-grandi e che prima si potevano riporre senza problemi, ma solo bagagli con misure tali da stare sotto il sedile. Grandezze che, al momento, è complicato definire con certezza, considerando che ogni aereo ha dimensioni e categorie di viaggio differenti.

A comunicarlo una nota Enac, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, che è stata inviata a tutte le compagnie aeree. Una misura, si legge, nel sito dell’Ente, che rientra nelle disposizioni per fronteggiare l’epidemia dove, già il 12 giugno scorso, l’Enac precisava che non si potevano portare a bordo bagagli a mano di grandi dimensioni. Anche nell’ultimo Dpcm dell’11 giugno scorso, lo stop sembrava riguardare i trolley di dimensioni rilevanti, anche se non erano state stabilite misure e il divieto dell’utilizzo delle cappelliere. In questo modo, come precisa l’Enac, si potranno evitare gli assembramenti delle persone nel momento in cui devono posizionare il proprio bagaglio a bordo dell’aeromobile.

Attualmente, non è ancora chiaro se sarà restituito il denaro a coloro che avevano pagato un sovrapprezzo per poter imbarcare il proprio trolley. A tal proposito continueremo ad aggiornarvi man mano che le compagnie o L’Enac forniranno informazioni più dettagliate.

Nella nota, aggiornata il 25 giugno, si leggono precisazioni anche per quanto riguarda la misurazione della temperatura corporea, il cui controllo deve essere effettuato prima dell’accesso all’aeromobile suggerendo, quindi, che non è più necessario un ulteriore controllo se il passeggero è già stato sottoposto alla misurazione all’ingresso dell’aerostazione e comunque prima dell’imbarco.

I viaggiatori italiani in procinto di godersi l’estate dovranno quindi essere molto attenti alle nuove regole per evitare spiacevoli sorprese all’aeroporto. In ogni caso la compagnia aerea, prima del volo, invierà un’informativa con tutte le norme e i comportamenti da mantenere in volo per far godere ai viaggiatori una vacanza perfetta e senza intoppi.