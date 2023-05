Viaggio in Abruzzo d’estate: tutto il meglio della montagna

Fonte: iStock Campo Imperatore, Abruzzo

Tra il Mar Adriatico e l’Appennino Centrale sorge una regione poliedrica e in cui si sviluppano paesaggi incantevoli e altamente diversi tra loro. Amata da chi è in cerca di mete balneari grazie alla sua rinomata Costa dei Trabocchi, è una perfetta destinazione estiva anche per chi cerca il refrigerio della montagna. La regione in questione è l’Abruzzo, e ora scopriremo insieme cosa fare e vedere durante la bella stagione.

Abruzzo: informazioni generali

È vero, in questo pezzo vogliamo concentrarci sull’estate, ma quando si parla di Abruzzo non si può non specificare che è una regione che vanta una posizione e un clima che la rendono visitabile 365 giorni all’anno.

Dagli ottimi impianti sciistici, passando alle escursioni in mezzo alla natura, arrivando su splendide spiagge per poi visitare città dalla storia millenaria, in questa area geografica italiana c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Quel che è certo, però, è che la montagna in estate abbandona il suo abito bianco per indossarne uno verde e profumato.

Dove andare in vacanza in Abruzzo in estate

Se l’idea è quella di trascorrere parte delle vostre vacanze estive in Abruzzo, e soprattutto sulle sue meravigliose cime, la verità è solo ed esclusivamente una: da queste parti c’è di tutto e di più.

Senza ombra di dubbio chiunque qui può trovare una soluzione per trascorrere le ferie ideali: ci sono destinazioni perfette per chi è in cerca del relax più puro impreziosito dall’aria buona di montagna, quelle ottimali per chi vuole dedicarsi alle escursioni nelle natura più autentica e selvaggia, e altrettante per coloro che vogliono vivere giorni all’insegna del romanticismo in località che sembrano uscite direttamente da un quadro.

Scanno, per esempio, è un borgo d’altri tempi che prende vita su uno sperone roccioso situato a 1050 metri d’altitudine. Immerso nelle incantevoli bellezze della Valle del Sagittario, è un’ottima meta da raggiungere in estate perché regala diverse possibilità di trekking in cui ammaliarsi di straordinari scorci.

Fonte: iStock

Tra le esperienze da non perdere c’è quella di visitare l’omonimo lago che, a seconda di dove lo si ammira, ricorda la forma di un cuore. Il Lago di Scanno è il più grande bacino naturale d’Abruzzo ed è abbracciato dai maestosi profili dei Monti Marsicani. Un lago assolutamente balneabile e dove è presente anche spiaggia attrezzata per rilassarsi e prendere il sole.

Questo posto è la destinazione perfetta per dedicarsi al turismo esperienziale. È bene notare, però, che le sponde di questa placida distesa d’acqua si differenziano per i servizi offerti: a sinistra, dando le spalle al lago, sorge un’area che può essere utilizzata per campeggiare; a destra si estende una stupenda zona boscosa.

Altrettanto interessante è il borgo di Pescasseroli poiché è in grado di far felice chiunque. Soggiornare da queste parti vuol dire fare una completa immersione di storia, natura e relax, il tutto a 1167 metri d’altitudine e ai piedi del Monte delle Vitelle.

Imperdibile è certamente il suo centro storico dove si susseguono una serie di strette viette, palazzi signorili e botteghe di artigiani, ma altrettanto affascinate è la natura più rigogliosa da cui è cullato. Gli amanti delle escursioni da queste parti troveranno davvero molto pane per i loro denti. Partendo da qui vale anche fare una sosta presso l’Area faunistica del Parco Nazionale d’Abruzzo dove dimorano animali protetti e che sono stati trovati feriti o con problematiche per cui non riescono a essere autosufficienti.

Un’altra meta da valutare per il proprio soggiorno è il borgo di Pescocostanzo che, con i suoi 1395 metri di altezza, prende vita tra i capolavori della natura del Parco della Majella. Le vacanze in questo territorio sono all’insegna dello sport, natura, cultura e relax.

Fonte: iStock

Cosa fare in Abruzzo in estate

Le attività da fare in Abruzzo in estate sono pressoché infinite. Vi basti pensare che qui potreste persino finire nel “piccolo Tibet d’Italia”. Si tratta di Campo Imperatore, un vasto altopiano che si fa spazio nel cuore del massiccio del Gran Sasso, puntellato di laghetti dalla forma circolare.

Tra i più notevoli c’è il Lago di Pietranzoni che, oltre a trovarsi al centro dell’altopiano, permette di avere un panorama privilegiato del Corno Grande. Grazie alla sua geografia, il poetico Campo Imperatore consente di organizzare con facilità attività di diverso tipo come escursionismo, alpinismo, ciclismo e mountain bike. Ma c’è persino qualcosa di interessante per gli amanti dell’astronomia: qui sorge la Stazione osservativa astronomica Campo Imperatore. In quota da non perdere è il Giardino Botanico Alpino con al suo interno oltre 300 specie floreali.

In Abruzzo in estate vale la pena fare un salto anche presso la Riserva Zompo lo Schioppo che si trova nel comune di Morino. Si tratta di un’area protetta di 1.025 ettari pregna di campi coltivati, boschi di querce, filari di viti, faggi e tassi che popolano la foresta.

Eccezionale da queste parti è la cascata naturale di Zompo lo Schioppo che sgorga con forza da una ripida parete calcarea e facendo un salto di oltre 130 metri: è la cascata naturale più alta dell’Appennino. Un posto davvero unico nel suo genere tanto che un personaggio del calibro di Alexandre Dumas ne fece elogio. Oltre a quanto appena detto, l’area è ricca di sentieri tematici di diverse difficolta e per i più impavidi ci sono persino alcuni rifugi in cui pernottare.

L’ultima esperienza che vi consigliamo di fare in Abruzzo in estate – ma di certo non sono finite qui – è visitare la Valle del Sagittario, una zona così speciale che può riuscire a fare una cosa sola: far innamorare follemente.

Fonte: iStock - Ph: Angelo D'Amico

Si tratta di un suggestivo canyon che è arrivato a noi grazie al duro e secolare lavoro di erosione delle impetuose acque del fiume omonimo. Qui la natura è incontaminata e l’area delle gole inizia dalla diga di San Domenico, nei pressi della quale sorge l’omonimo eremo, un edificio religioso a cui si accede tramite un portico del XVII secolo e decorato con quattro dipinti del 1938. Lungo questo meraviglioso canyon, tra le altre cose, trovano rifugio lupi, orsi e aquile reali.

Le montagne d’Abruzzo, in estate, sono uno scrigno di tesori preziosi in cui fare il pieno di natura, relax e avventura.