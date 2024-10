Cosa vedere in Abruzzo, la regione dei monti e del mare

Vedere le meraviglie dell’Abruzzo, un itinerario in questa regione passando fra i monti per arrivare al mare: città iconiche, antichi borghi, castelli fiabeschi e natura allo stato puro.

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Fonte: iStock Rocca Calascio, castello antico e set di diversi film

L’Abruzzo è una regione che offre ai suoi visitatori una combinazione perfetta di natura incontaminata, storia, arte e tradizioni. Dalle splendide spiagge della Costa dei Trabocchi alle maestose montagne del Gran Sasso, questa regione racchiude tesori nascosti e meraviglie che conquistano il cuore di chi la visita. In questo articolo, esploreremo alcune delle mete imperdibili in Abruzzo, terra di mari e monti, suddivise per aree geografiche e tematiche, per aiutarvi a pianificare il vostro prossimo viaggio.

Cosa vedere in Abruzzo

L’Aquila e i suoi dintorni: tra storia e rinascita

La città de L’Aquila, ancora segnata dal terremoto del 2009, è una tappa che non si può saltare se si visita l’Abruzzo. Situata a circa 700 metri di altitudine, offre un centro storico ricco di monumenti che raccontano la sua lunga storia. Tra i principali luoghi d’interesse vi sono la Basilica di San Bernardino, un capolavoro dell’architettura rinascimentale, e la famosa Fontana delle 99 cannelle, una delle fontane più emblematiche d’Italia.

Fonte: iStock

Ma è nei dintorni de L’Aquila che si possono ammirare alcune delle bellezze naturali e architettoniche più affascinanti della regione. A pochi chilometri, si estende il maestoso Gran Sasso, dove, nei mesi invernali, gli amanti degli sport invernali possono godere di eccellenti piste da sci. Durante tutto l’anno, invece, è possibile visitare i piccoli borghi montani, come Rocca Calascio, dove si trova uno dei castelli più suggestivi d’Italia, location di celebri film come Il nome della rosa e Ladyhawke.

Borghi imperdibili nell’entroterra aquilano

Nell’entroterra abruzzese, i borghi antichi sono protagonisti assoluti. Santo Stefano di Sessanio, situato a 1251 metri di altitudine, è un gioiello medievale costruito in pietra calcarea e uno dei borghi più belli d’Italia. Anche Castelli, celebre per la sua tradizione di ceramica, merita una visita, così come Capestrano, famoso per la statua del Guerriero di Capestrano, uno dei più importanti reperti archeologici d’Abruzzo.

Il Parco Nazionale d’Abruzzo: natura pura e fauna selvatica

Il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise è una delle mete naturalistiche più visitate in Italia. I suoi paesaggi spettacolari, tra montagne, boschi e laghi, offrono l’opportunità di immergersi in una natura ancora incontaminata. In primavera e in estate, il parco si trasforma in un paradiso per gli amanti delle escursioni e del trekking, con i suoi sentieri immersi nel verde.

Fonte: iStock

Il parco ospita anche alcune specie faunistiche rare e protette, come l’orso bruno marsicano, il lupo appenninico, il camoscio d’Abruzzo e il cervo. Chi visita questa zona ha la possibilità di avvistare queste magnifiche creature nel loro habitat naturale, un’esperienza unica che aggiunge fascino alla visita.

All’interno del parco si trovano anche borghi che sembrano usciti da una cartolina. Tra questi, Scanno, che conserva ancora intatte tradizioni antiche, come il caratteristico abito tradizionale indossato dalle donne del luogo. Pescasseroli, capoluogo del parco, è un ottimo punto di partenza per esplorare le meraviglie naturalistiche e storiche della zona. Da non perdere una visita a Barrea, incastonata sulle rive dell’omonimo lago, e a Opi, un altro dei Borghi più Belli d’Italia.

La Valle del Giovenco e i castelli medievali

La Valle del Giovenco è un’area meno conosciuta, ma ricca di storia e tradizione. Qui è possibile visitare borghi come San Sebastiano dei Marsi e Ortona dei Marsi, che offrono un suggestivo tuffo nel passato. Ortona dei Marsi ospita un affascinante Castello medievale, una torre di avvistamento e altri edifici storici che meritano di essere esplorati.

A pochi chilometri, Celano si distingue per il maestoso Castello Piccolomini, una delle fortezze meglio conservate della regione. Nelle vicinanze si trova Alba Fucens, un sito archeologico di epoca romana che sorprende per la bellezza e l’estensione dei suoi resti, tra cui un anfiteatro e numerosi edifici pubblici e privati.

Sulmona: la città dei confetti e della Giostra Cavalleresca

Se amate i dolci, una visita a Sulmona è d’obbligo. La città è famosa per la produzione dei confetti, una tradizione che risale al Medioevo. Oltre a gustare questa delizia, a Sulmona potrete immergervi in un ricco patrimonio culturale e architettonico. Durante l’estate, la città si anima grazie alla Giostra Cavalleresca di Sulmona, una rievocazione storica che attira migliaia di turisti.

A pochi chilometri da Sulmona si trova Pettorano sul Gizio, un borgo incantevole immerso in un’atmosfera romantica. Le sue stradine, adornate da balconi fioriti e portali in legno lavorato, offrono uno scenario perfetto per una passeggiata. Inoltre, qui è possibile gustare la cucina tipica abruzzese, fatta di sapori genuini e piatti tradizionali che ti conquisteranno.

Al mare in Abruzzo, dove andare in spiaggia

La Costa dei Trabocchi: mare e tradizioni di pesca

Dopo aver esplorato l’entroterra abruzzese, è il momento di scoprire la costa, in particolare la famosa Costa dei Trabocchi, lungo il litorale adriatico in provincia di Chieti. Questa zona prende il nome dai trabocchi, antiche macchine da pesca in legno costruite su palafitte, che si stagliano sull’acqua cristallina del mare Adriatico. I trabocchi, oltre a rappresentare un pezzo di storia e cultura abruzzese, offrono oggi la possibilità di gustare piatti a base di pesce direttamente sulle strutture, trasformate in caratteristici ristoranti.

Le spiagge più belle della Costa dei Trabocchi

Tra le spiagge più belle della Costa dei Trabocchi vi sono quella di Punta Aderci, una riserva naturale con dune di sabbia bianca, e la Spiaggia di Punta Penna, dove l’ambiente è rimasto selvaggio e incontaminato. Ortona, con il suo Castello Aragonese, regala al visitatore un mare azzurro e spiagge protette da imponenti scogliere. Un altro angolo di paradiso è San Vito Chietino, dove le spiagge Molo Sud e Calata Turchino offrono scenari mozzafiato, soprattutto al tramonto.

Fonte: iStock

Infine, non si può lasciare la costa senza visitare Vasto, una cittadina dal fascino storico, con il suo Palazzo D’Avalos, che ospita una galleria d’arte contemporanea e sorprende con una splendida vista sulla baia sottostante.