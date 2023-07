Viaggiare a bordo dell’aereo dei Pokémon: ecco come e quando

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

Ed è proprio a bordo di un velivolo che oggi vogliamo portarvi. Non uno qualsiasi, intendiamoci, ma sull’aereo dedicato interamente al fantastico mondo dei Pokémon, quello che vi permetterà di vivere un’avventura immersiva nell’universo di Pikachu, Eevee e dei loro amici.

Un velivolo davvero speciale

È di qualche giorno fa la notizia di una nuova partnership tra ANA e The Pokémon Company: le due aziende hanno presentato un nuovo velivolo interamente tematizzato, il secondo di questa collaborazione. L’aereo in questione è un Boeing 777-300ER che entrerà in servizio a partire dal 31 agosto 2023. Quale occasione migliore, se non questa, per pianificare un viaggio insieme a tutta la famiglia?

L’Eevee Jet NH, questo il nome scelto dalle due compagnie giapponesi, sarà completamente dedicato a Eevee, un Pokémon appartenente alla prima generazione, nonché mascotte del franchise insieme a Pikachu, e apparso per la prima volta nei videogiochi nel lontano 1996.

L’esperienza inizia già all’esterno: il Boeing 777-300ER, infatti, è caratterizzato da un design che raffigura il piccolo animaletto e tutte le sue evoluzioni (Vaporeon, Jolteon e Flareon). Ma è solo varcando la porta dell’aereo che sarà possibile perdersi e immergersi totalmente nel fantascientifico mondo dei Pokémon grazie a un’offerta di intrattenimento davvero speciale.

In volo con Eevee e i Pokémon

Cosa aspettarsi, dunque, da questo volo? I dettagli sono già stati svelati raccogliendo l’entusiasmo di tutti. L‘Eevee Jet NH, infatti, presenta degli interni pensati minuziosamente che grazie a un design ricercatissimo ricreando tutte le ambientazioni del mondo dei Pokémon. I rimandi sono praticamente ovunque: sulla divisa degli assistenti di cabina e sui sedili, nella playlist musicale e in tutti gli altri prodotti offerti durante il viaggio.

Le persone che voleranno sull’Eevee Jet NH, inoltre, riceveranno anche un certificato di imbarco commemorativo che presenta un design originale dedicato a Eevee. L’aeromobile personalizzato decollerà ufficialmente il 31 agosto 2023 e sarà inserito in diverse rotte internazionali. Nello specifico saranno coinvolte le tratte Tokyo Haneda – Londra, Tokyo Haneda – New York e Tokyo Haneda – San Francisco.

Eevee Jet NH non è l’unico aereo dedicato al fantastico mondo dei Pokémon. Il Gruppo ANA e The Pokémon Company, infatti, hanno già collaborato alla realizzazione del primo Pikachu Jet NH, che ha effettuato il suo primo volo proprio lo scorso 4 giugno.

Entrambi i velivoli – anche se diversi per offerta e design – hanno un unico obiettivo: quello di permettere ai viaggiatori di ogni età di volare verso nuove destinazioni ed esplorare in maniera inedita e straordinaria un universo popolato da creature immaginarie.