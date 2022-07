I 10 viaggi on the road più green d’Europa

I viaggi on the road significano libertà, scoperta al proprio ritmo di paesaggi incredibili a picco sul mare o immersi nella natura, totale autonomia e zero pensieri. E se poi l'auto è elettrica, la vacanza diventa green e amica dell'ambiente. Ma quali sono le strade migliori d'Europa con più punti di ricarica per i veicoli elettrici? Li ha svelati Hertz segnalando in nona posizione a pari merito il road trip circolare della Catalogna, che inizia e si conclude a Barcellona: Girona, la Costa Brava, Figueres, la città natale di Dalì, e il tranquillo villaggio di pescatori di Cadaqués sono tappe da non perdere. I punti di ricarica? 64. (Nella foto, Tossa De Mar, Catalogna)