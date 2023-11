Viaggia in Italia con Pimpa: l’esperienza per grandi e bambini

"Pimpa viaggia in Italia", il nuovo progetto per grandi e bambini che consentirà di scoprire e riscoprire le meraviglie del nostro Paese

Fonte: Ufficio stampa Franco Cosimo Panini Editore Pimpa viaggia in Italia, il nuovo progetto per grandi e bambini

Esistono tanti modi per viaggiare, per scoprire posti nuovi, conoscere persone, toccare con mano la cultura, le storie e le tradizioni di popoli lontani. Si viaggia col corpo, sì, ma anche e soprattutto con la mente e con il cuore, con lo sguardo e con i sensi. Lo si fa anche in maniera virtuale, grazie all’avvento della tecnologia infatti è possibile esplorare destinazioni vicine e lontane in qualsiasi posto ci si trova.

Lo facciamo anche grazie e attraverso i film, le pellicole e le serie televisive che ci mostrano luoghi straordinari che fanno da sfondo alle vicende dei nostri attori preferiti. E possiamo farlo anche attraverso i libri, immergendoci tra le parole che descrivono minuziosamente tutte le meraviglie che appartengono al mondo che abitiamo.

Ed è proprio un viaggio così che vogliamo fare insieme a voi oggi. Un’avventura per grandi e bambini che ci porta alla scoperta del Belpaese con un’accompagnatrice di eccezione. Grazie al progetto Pimpa viaggia in Italia, promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, esplorare lo stivale sarà ancora più bello ed emozionante.

Alla scoperta dell’Italia con Pimpa

Chi ha fatto del viaggio una vera e propria missione di vita sa bene che c’è sempre un buon motivo per volare dall’altra parte del mondo e scoprire l’immenso patrimonio naturalistico, storico e culturale che il pianeta conserva. Eppure, per lasciarsi emozionare dalle bellezze del globo, non abbiamo bisogno di allontanarci poi così tanto perché il nostro è davvero un Paese meraviglioso. Ed è proprio tra i paesaggi d’Italia che oggi vogliamo restare, per scoprirli in maniera unica e inedita grazie a un progetto che consentirà ai viaggiatori di ogni età di riscoprire il patrimonio nostrano con una guida davvero particolare.

L’obiettivo di Pimpa viaggia in Italia è proprio questo: valorizzare e far conoscere la storia, le tradizioni e le infinite bellezze italiane in tutto il mondo grazie alla presenza di un personaggio iconico dell’immaginario infantile: la Pimpa. La cagnolina bianca, il cui manto è caratterizzato da grandi pois rossi, indossa i panni di una guida turistica ideale pronta a far scoprire tutto ciò che il nostro territorio ospita e conserva.

Lo fa attraverso un libro illustrato, sviluppato dalla casa editrice Franco Cosimo Panini, e firmato da Altan, il fumettista che nel 1975 ha dato vita al personaggio. Pagina dopo pagina, la Pimpa si avventura in un viaggio di scoperta, attento, curioso e incantato, che attraverserà lo stivale da nord a sud.

Un’esperienza per grandi e bambini

Il viaggio di Pimpa inizia tra le meravigliose Alpi e si conclude sulle nostre isole, attraversando lo spazio, il tempo e la storia. Durante l’avventura, la simpatica cagnolina incontrerà i personaggi che hanno riscritto la storia del Belpaese, tra cui Galileo Galilei e Leonardo da Vinci. Visiterà il Duomo di Milano, la Torre di Pisa, il Colosseo, Pompei e tutti i luoghi iconici e i monumenti architettonici che sono diventati il simbolo di città e regioni, del Paese intero.

Esplorerà anche il patrimonio naturalistico italiano e non lo farà da sola. Insieme a lei ci saranno guide d’eccezione: le Maschere del Carnevale italiano o la Lupa di Roma che l’accompagneranno alla scoperta delle tradizioni antiche e moderne.

L’albo illustrato Pimpa viaggia in Italia è stato tradotto e pubblicato in sette lingue. Non vi resta che iniziare questo splendido viaggio con i vostri bambini e programmare con loro nuove e inedite avventure per scoprire il Belpaese.