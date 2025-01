Viaggi in treno: le tratte più emozionanti per il 2025

Nuovi treni di lusso, super veloci e che collegano in poche ore le più belle capitali europee: questi sono i viaggi in treno più belli che potremo fare nel 2025

Fonte: Ufficio Stampa I migliori viaggi in treno da fare nel 2025

Con l’introduzione di nuove tratte ferroviarie, sia diurne che notturne, progetti di alta velocità e viaggi di lusso da regalarsi almeno una volta nella vita, il 2025 si preannuncia come un altro anno emozionante per chi ama viaggiare con un mezzo sostenibile come il treno.

I viaggi in treno che ci accompagneranno in questo nuovo anno, trasporteranno i passeggeri attraverso una varietà di siti culturali e paesaggi, dalla verde campagna al deserto. Qui vi raccontiamo le tratte più emozionanti per il 2025.

Parigi-Berlino in 8 ore

In Europa abbiamo tante capitali bellissime e due di queste sono appena state collegate da una prima tratta diretta ad alta velocità. Stiamo parlando di Parigi e Berlino, che potrete raggiungere grazie al servizio InterCity Express (ICE) introdotto dalla Deutsche Bahn tedesca il 16 dicembre. Sfruttando la nuova flotta di treni ICE3neo in grado di raggiungere i 322 km/h, la tratta diurna impiega circa otto ore in ciascuna direzione, facendo tappa anche a Strasburgo, Karlsruhe e Francoforte.

Il treno da Parigi partirà da Gare de L’Est alle 9:55 e arriverà a Berlino poco dopo le 18:00. Il treno da Berlino, invece, partirà da Berlin Hauptbahnhof alle 11:54 e arriverà poco prima delle 20:00.

Le tariffe partono da circa 60 euro e ogni treno ha una capacità di 444 passeggeri, di cui 111 possono godere del comfort aggiuntivo di sedili in pelle e rinfreschi in prima classe. La creazione di questo collegamento contribuisce a un obiettivo comune dei due Paesi: promuovere la mobilità a zero emissioni di carbonio.

Fonte: iStock

Il nuovo treno cinese più veloce del mondo

Che la Cina sia un Paese dai grandi progetti ormai l’abbiamo capito, non stupisce quindi che, in meno di 15 anni, sia riuscita a costruire la più grande rete ferroviaria ad alta velocità del mondo, superando di gran lunga Giappone e Francia. I treni CR450 potrebbero dimezzare il tempo di percorrenza tra Pechino e Shanghai, da quattro a due ore e mezza. L’unico problema, a quanto pare, resta quello economico in quanto aumentare la velocità dei treni dall’attuale massimo di 300 km/h a 350 km/h comporta costi energetici molto elevati.

La Cina gestisce già diversi percorsi fino a 350 km/h e, se nel tempo riuscirà a dimostrare la convenienza di tratte ancora più veloci, possiede tutta la tecnologia necessaria per consolidare la sua posizione di leader mondiale nel settore ferroviario ad alta velocità.

Il treno di lusso La Dolce Vita

Salire sul treno Orient-Express La Dolce Vita potrebbe essere per molti un sogno che si realizza. È uno dei treni di lusso più belli al mondo che, nel 2025, porterà i suoi ospiti tra i paesaggi italiani più belli. Da quelli costieri di Venezia e Portofino ai collinari del Chianti, fino alla magia mediterranea della Sicilia, tra Palermo e Taormina.

I primi viaggi, previsti per aprile 2025, prevedono 12 cabine deluxe e 18 suite, tutte caratterizzate da elementi di design intricati come soffitti a pannelli di legno, tessuti geometrici e applique in ottone. Le serate saranno animate da aperitivi con cocktail e antipasti serviti nell’elegante Lounge Bar, mentre la cena avverrà nella carrozza ristorante dove viene servito un menù ricco di specialità italiane ideato da uno chef tre stelle Michelin.

Al mattino, la carrozza ristorante si dedicherà alla colazione, anche questa tipica italiana con tanti prodotti freschi e artigianali, perfetti per iniziare al meglio una giornata che verrà dedicata alle visite turistiche e alle escursioni. Il costo dei biglietti parte da 2000 euro a persona.

Fonte: Ufficio Stampa

Treno notturno Bruxelles-Venezia

La domanda relativa ai treni notturni è in costante crescita e, tra le rotte più emozionanti, c’è sicuramente la tratta Bruxelles-Venezia. La nuova linea notturna di European Sleeper fa diverse tappe offrendo ai viaggiatori la possibilità di organizzare al meglio il loro itinerario. Tra queste ci sono Anversa (Belgio), Rotterdam e Utrecht (Paesi Bassi), Monaco e Colonia (Germania), Innsbruck (Austria) e altre due gemme italiane: Verona e Bolzano.

Il viaggio, di 20 ore, vi permetterà di ammirare dal finestrino paesaggi mozzafiato come le Alpi austriache e offre diverse tipologie di sistemazione, che variano in base al budget a vostra disposizione: vagoni letto, cuccette e posti a sedere. A bordo è presente anche un ristorante e un lounge bar.

Per questa rotta stagionale sono previste due partenze settimanali a febbraio e marzo 2025.

Da Mobile a New Orleans con Amtrak

Dopo un’assenza di ben 20 anni dovuta alle conseguenze provocate sulle linee ferroviarie dall’uragano Katrina, quest’anno torna il treno che collega Mobile, in Alabama, e New Orleans, gestito dall’operatore Amtrak. Sono previsti due viaggi di andata e ritorno giornalieri che percorreranno una tratta di 225 chilometri lungo la Costa del Golfo, con fermate a Bay St. Louis, Gulfport, Biloxi e Pascagoula.

I treni permetteranno ai viaggiatori di raggiungere centri abitati in crescita e destinazioni turistiche in questa zona degli Stati Uniti d’America.

Il Britannic Explorer di Belmond

Basta nominare un treno Belmond per far luccicare gli occhi a un amante dei viaggi nei treni di lusso. A luglio 2025 debutterà un nuovo gioiellino chiamato Britannic Explorer che porterà i passeggeri alla scoperta della campagna inglese. Con partenza da Londra, il treno raggiungerà la Cornovaglia, il Galles e il Lake District. Alcune delle tappe e delle attività previste lungo i tre diversi itinerari includono una festa privata in un pub delle Cotswolds, una serata di gala in abito da sera al Le Manoir aux Quat’Saisons nell’Oxfordshire e una degustazione esclusiva di vini della Cornovaglia con vista sullo St Michael’s Mount.

All’interno del treno, invece, è presente una carrozza ristorante dallo stile elegante e sobrio, ispirata a un giardino inglese, una spa benessere e una carrozza lounge-osservazione combinata, dove gli ospiti potranno sorseggiare un cocktail ispirato alle antiche farmacie vittoriane e ammirare lo scorrere dei suggestivi paesaggi.

Il treno Grand Tour France

Se percorrere il Tour de France in bicicletta vi sembra troppo impegnativo, perché non fare lo stesso itinerario seduti comodamente in un treno di lusso? Il treno Grand Tour France attraversa alcuni dei luoghi più suggestivi della Francia in un itinerario di sei giorni a circuito con partenza da Parigi. I passeggeri esploreranno la regione dello Champagne e la Borgogna, per poi raggiungere il Lago di Annecy nelle Alpi e proseguire per Avignone e Arcachon. Infine, arriveranno ai castelli della Valle della Loira prima di tornare nella capitale.

Anche qui stiamo parlando di un treno particolarmente lussuoso, realizzato in stile Belle Époque e pronto a offrire un’esperienza esclusiva a un numero limitato di passeggeri: solo 42 per viaggio. L’intrattenimento a bordo, composto da spettacoli immersivi e cene gourmet, non stupisce considerando che il treno è stato creato dallo stesso team che ha lavorato dietro al parco a tema storico Puy du Fou nella regione della Vandea.

Il treno avrà solo 18 cabine deluxe, un Bar Car e un ristorante dove chef stellati Michelin serviranno delizie gastronomiche create con prodotti freschi e locali delle regioni visitate dal treno. I prezzi per il tour di sei giorni partono da circa 9000 euro a persona o 16.500 euro a persona per una suite, ciascuna con il proprio maggiordomo.

Fonte: iStock

Il treno Dream of the Desert dell’Arabia Saudita

Entro la fine del 2025 sarà finalmente possibile esplorare lo straordinario deserto dell’Arabia Saudita a bordo di un treno lussuoso: il Dream of the Desert. Qui sono presenti 41 cabine, che ospiteranno i passeggeri durante un viaggio lungo 1.300 chilometri e che attraversa l’interno del regno dalla capitale Riyadh fino ad Al Qurayyat, vicino al confine giordano.

Durante i viaggi di una o due notti, i viaggiatori potranno ammirare paesaggi surreali, cime scoscese e siti di interesse come la Riserva Naturale Reale Re Salman Bin Abdulaziz. I dettagli degli interni del treno non sono ancora stati resi noti, ma sappiamo che ci saranno vagoni ristorante e lounge di alto livello e che, una volta completato, il design delle carrozze rifletterà lo “stile e la tradizione sauditi”.