USA: nasce un nuovo parco nazionale lungo il Lago Michigan

C’è un nuovo parco nazionale negli Stati Uniti, ed è il primo in assoluto nello stato dell’Indiana. L’Indiana Dunes National Lakeshore è stato rinominato Indiana Dunes National Park, diventando così l’ennesimo di una lunga lista di posti davvero incredibili.

Il nuovo parco nazionale statunitense si trova nel nord-ovest dell’Indiana, lungo 15 miglia di costa del Lago Michigan. Ospita 15.000 acri di spiagge, boschi, praterie e paludi, a delineare una zona che attira fino a due milioni di visitatori ogni anno grazie anche allla sua posizione, a solo un’ora di auto da Chicago. Qui i visitatori possono nuotare e prendere il sole nei caldi mesi estivi, mentre il freddo inverno è il momento perfetto per lo sci di fondo e le ciaspolate.

L‘Indiana Dunes National Lakeshore è il 61esimo del Paese e ha guadagnato l’attenzione di tutto il territorio statunitense. Sebbene sia già una meta popolare per la gente del posto, la vicinanza del parco con una grande città permette di arrivarci anche da Chicago grazie alla linea ferroviaria South Shore Line (il tempo di percorrenza in questo caso è di circa due ore). I viaggiatori possono salire sul treno presso la stazione di Millennium, e dirigersi direttamente alla stazione di Dune Park raggiungendo così un’area straordinaria. Del resto, la riva del lago Michigan consta di oltre 1100 piante autoctone, che la classificano al quarto posto nella diversità vegetale tra tutti i siti del National Park Service.

Tre persone chiave hanno contribuito a rendere Indiana Dunes National Lakeshore una realtà: Henry Cowles, un botanico dell’Università di Chicago; Paul H. Douglas, senatore dello Stato dell’Illinois; e Dorothy R. Buell, residente di Ogden Dunes e insegnante di inglese. Henry Cowles pubblicò un articolo, dal titolo “Relazioni ecologiche della vegetazione sulle dune di sabbia del lago Michigan”, nel lotano 1899. Si guadagnò il titolo “padre dell’ecologia vegetale” in Nord America, e portò l’attenzione internazionale sugli intricati ecosistemi esistenti sulle dune.

È dunque stata una lunghissima “lotta”, quella che ho portato alla nascita di questo nuovo parco nazionale. Già nel 1926, dopo una petizione di dieci anni da parte dello Stato dell’Indiana per preservare le dune, l’Indiana Dunes State Park si aprì al pubblico. Il parco statale era ancora relativamente piccolo per dimensioni e portata e la spinta per un parco nazionale continuò in maniera incessante fino alla vittoria ottenuta pochi mesi fa. Una vittoria che già i turisti amano.