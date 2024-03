Sogni di vivere in USA? Queste città ti pagano

Content Writer specializzata nel Travel. Per me il successo è fare da grandi ciò che si sognava da bambini e se scrivo ed emoziono l’ho raggiunto.

Il sogno di trasferirsi negli Stati Uniti è accarezzato da molti ma, al giorno d’oggi, tra un’inflazione galoppante, tassi di interesse elevati e i costi esorbitanti dell’assistenza sanitaria, non è esattamente “a buon mercato”.

Tuttavia, alcuni piccoli paesi e cittadine offrono programmi di incentivi per il trasferimento dei lavoratori, con l’obiettivo di attrarre nuovi residenti: si tratta di una serie di vantaggi, quali aiuti per l’acquisto della casa, abbonamenti gratuiti a palestre, strutture di co-working e persino cene con il sindaco.

E, secondo MakeMyMove.com, piattaforma che collega i lavoratori da tutto il mondo con le sedi che hanno posizioni aperte negli Stati Uniti, il numero di città che offrono tali incentivi è più che raddoppiato negli ultimi anni.

Eccone alcune da considerare.

Tulsa, Oklahoma

Quando è stato lanciato nel 2018, Tulsa Remote è stato il primo programma a proporre ai lavoratori e agli imprenditori 10.000 dollari per trasferirsi nella città centro-meridionale degli Stati Uniti per un anno.

Da allora, sono state accettate circa 2.900 persone e, a dicembre 2022, i suoi membri avevano ottenuto quasi 307 milioni di dollari di reddito da lavoro diretto, secondo il più recente rapporto sull’impatto economico di Tulsa Remote. Inoltre, il programma ha anche generato nuove entrate fiscali, stimate sulle vendite pari a 2,5 milioni di dollari per la contea di Tulsa e a 3,1 milioni di dollari per lo stato dell’Oklahoma.

Attualmente, sono aperte le domande per il prossimo “ciclo di trasferimenti” a Tulsa con l’obiettivo di raggiungere i 4.000 membri entro il 2027: i candidati devono avere almeno 18 anni, aver vissuto fuori dall’Oklahoma per almeno un anno prima della presentazione della domanda e trasferirsi a Tulsa entro 12 mesi dall’approvazione.

West Virginia

Con cinque comunità partecipanti, Ascend West Virginia è un’iniziativa pubblico-privata i cui fondatori sono Brad D. Smith, originario del West Virginia, ex CEO della società di software Intuit, e sua moglie Alys.

Giunto al suo terzo anno, il programma offre ai destinatari idonei un incentivo in contanti di 12.000 dollari (10.000 il primo anno, altri 2.000 il secondo), oltre a vantaggi per godersi la vita all’aria aperta come pass gratuiti per arrampicata su roccia, zipline e golf, per esplorare gli aspri paesaggi del West Virginia e per accedere a spazi di coworking gratuiti.

I candidati possono scegliere tra una vasta gamma di comunità Ascend, da una piccola cittadina di montagna della Greenbrier Valley alle avventure nel più recente parco nazionale del paese, New River Gorge.

Inoltre, gli organizzatori hanno presentato una richiesta di finanziamento al legislatore statale per estendere il programma, in modo che in futuro possano partecipare ancora più comunità.

Indiana

L’Indiana è uno degli Stati più ambiziosi quando si tratta di attirare nuovi lavoratori con pacchetti e vantaggi di trasferimento finanziario. Secondo MakeMyMove, decine di città e regioni dispongono di un pacchetto di incentivi e, a partire dal 2023, si sono trasferite circa 340 famiglie.

Gli interessati hanno solo l’imbarazzo della scelta: un pacchetto del valore di 15.000 dollari a Noblesville, sobborgo di Indianapolis, comprende un sussidio di trasferimento di 5.000 dollari, una stagione di golf gratuita su due campi e un caffè con il sindaco. A Evansville, invece, i candidati qualificati possono usufruire di un incentivo di 7.200 dollari che include 5.000 dollari in contanti, abbonamenti ai musei e un abbonamento di un anno alla più antica foresta urbana degli Stati Uniti.

Topeka, Kansas

Choose Topeka è iniziato nel 2019, offrendo ai candidati fino a $ 15.000 in incentivi tramite finanziamenti integrativi da parte del datore di lavoro. Da allora, più di 6.000 persone hanno presentato domanda, di cui quasi 150 fortunati.

I destinatari sono tenuti a rimanere per almeno un anno ma il 95% di loro si stabilisce in pianta stabile.

Kentuchy

Chi sta pensando di trasferirsi nel Bluegrass State, ha molti luoghi tra cui scegliere: secondo MakeMyMove, sono otto le città e i paesi che stanno reclutando nuovi lavoratori.

Il pacchetto da 8.800 dollari per trasferirsi a Mayfield e nella contea di Graves include 5.000 dollari in contanti, oltre a molti altri vantaggi (50% di sconto sull’assistenza all’infanzia dopo la scuola, pranzo con il sindaco e consegna mensile gratuita di uova, solo per citarne alcuni). Molte città prevedono anche un bonus di 2.500 dollari oltre a 5.000 dollari in contanti per i lavoratori che portano con sé un coniuge che lavorerà nel settore sanitario o educativo.

The Shoals, Alabama

In un’area conosciuta come Shoals, che si estende su quattro città principali e due contee nella regione nordoccidentale dell’Alabama, un programma chiamato Remote Shoals offre fino a 10.000 dollari ai lavoratori qualificati.

Il programma, lanciato a giugno 2019, a febbraio 2022 aveva ricevuto 2.300 domande da tutti i 50 Stati, oltre a diverse dall’estero, con partecipanti provenienti da 22 Paesi.

I candidati idonei sono lavoratori autonomi o dipendenti a tempo pieno al di fuori delle contee di Colbert e Lauderdale, guadagnano 52.000 o più dollari all’anno e devono trasferirsi nell’area di Shoals entro sei mesi dalla selezione.

Rochester, New York

Il programma Greater ROC Remote di Rochester offre 10.000 dollari in sovvenzioni e incentivi (più altri 9.000 dollari per agevolazioni per l’acquisto della casa).

Ha accolto i suoi primi destinatari nell’aprile 2022 e ha l’obiettivo di coinvolgere circa 600 partecipanti (esclusi i membri della famiglia) in tre anni. Per essere idonei, i candidati devono vivere a più di 500 chilometri dal centro di Rochester o in qualsiasi altro stato a eccezione di New York, avere un lavoro da remoto e almeno 18 anni.

Chi sostiene il colloquio ha anche diritto a visitare Rochester di persona, con spese rimborsabili fino a 500 dollari (e 750 dollari per una coppia).

Alaska

L’Ultima Frontiera è lo stato meno popolato degli Stati Uniti, con circa 700.000 abitanti nell’ultimo decennio. Ma, invece di offrire incentivi in ​​denaro ai potenziali residenti fuori dallo Stato, fornisce invece a coloro che già vi risiedono una somma annuale dal suo dividendo del fondo permanente, o PFD.

L’importo è variabile ogni anno: nel 2022, ogni residente ha ricevuto 3.284 dollari, l’importo più alto finora previsto dal programma. Tuttavia, nel 2023 e nel 2024 la cifra è scesa a 1.312 dollari.

Per avere diritto al PFD, occorre vivere in Alaska per un intero anno solare prima di presentare domanda. Inoltre, si deve avere l’intenzione di fermarsi a tempo indeterminato.

Michigan

Lo Stato dei Grandi Laghi mette a disposizione di futuri studenti universitari o neolaureati circa 350 borse di studio e stage con il programma The Michigander Scholars, progettato per attrarre talenti per le fiorenti industrie statali di veicoli elettrici, mobilità e semiconduttori.

Lanciato un anno fa, assegna borse di studio che vanno da 5.000 a 10.000 dollari a destinatari qualificati che completano uno stage e/o accettano una posizione a tempo pieno in settori quali informatica, elettronica, sviluppo di software o ingegneria di processo. Ma vi sono alcune condizioni: il lavoro o lo stage devono avvenire tramite un’azienda partecipante e i destinatari devono impegnarsi a rimanere nel Michigan per almeno 12 mesi.

Finora, sono state assegnate 62 borse di studio, con 521 studenti attualmente partecipanti ma il programma è in crescita.