Chicago, il lago Michigan ghiacciato è meraviglioso

Un’ondata di gelo record sta colpendo gli Stati Uniti. Le temperature in alcuni Stati del Nord, come nel North Dakota e nell’Ohio, sono scese addirittura a -50°C.

Non siamo lontani da queste minime da Guinness neppure a Chicago, nell’Illinois, dove il lago Michigan si è congelato, cristallizzando le onde quasi a formare un muro di ghiaccio.

Chi non ha mai visto questo lago, deve sapere che si tratta del più grande lago degli Stati Uniti e il quinto in assoluto al mondo. Il lago Michigan è lungo 500 chilometri e largo 190. Per avere un paragone, basti sapere che il nostro Adriatico è largo solo km. La sua portata è di circa 4.900 km cubi di acqua. Un mare insomma. Con tanto di onde.

Per essersi congelato deve fare proprio un bel freddo. Alle basse temperature a Chicago si aggiungono anche i venti, motivo per cui la città è famosa tanto da essere chiamata Windy City.

Il lago Michigan è il mare di Chicago. D’estate ci sono spiagge – ore completamente ricoperte di neve – dove gli abitanti vanno a prendere il sole per poi tuffarsi nelle acque sempre fredde del lago. Le spiagge della metropoli americana sono famosissime per essere di sabbia bianca e fine, un po’ come quella caraibica. Quando si cammina sopra, la sabbia scricchiola. Qui la chiamano “singing sand” (“sabbia che canta”). Lo scricchiolio è dovuto all’alto contenuto di quarzo.

I meteorologi prevedono per i prossimi giorni almeno 40 nuovi record di temperature minime in tutto il Midwest e nel Nord-Est degli Stati Uniti e del Canada, incluse New York e Washington.

Alle cascate del Niagara, come accade ogni anni del resto, il gelo è già arrivato. Anche qui l’acqua si è congelata quasi completamente regalando uno spettacolo unico a quei – pochi – visitatori che hanno avuto il coraggio di affrontare il clima rigido e di andare a fotografare.