Il viaggio più magico dell’anno si fa in treno, insieme a Santa Claus

Fonte: IPA Santa Steam Express in partenza dalla stazione di Londra Victoria

Preparate i bagagli, vestitevi a festa e lasciatevi contagiare dall’entusiasmo dilagante che c’è nel mondo: è arrivato il momento di organizzare l’ultimo e grandioso viaggio di questo 2022 che, vi anticipiamo, si farà a bordo di un treno davvero speciale.

Le destinazioni da raggiungere, in questo periodo, sono tantissime e tutte sono destinate a lasciare senza fiato. Le città di tutto il mondo, infatti, si sono appropriate dello spirito natalizio più autentico e genuino, e grazie a quello hanno trasformato le proprie strade, le piazze e i quartieri in magiche cartoline di Natale che invitano a entrare, a perdersi e immergersi nella loro atmosfera.

Non c’è che l’imbarazzo della scelta, questo lo sappiamo bene, perché le cose da fare e da vedere durante il periodo dell’Avvento sono tantissime, e tutte adattabili alle esigenze di viaggiatori di ogni età. Ma se volete vivere un’ultima e grande avventura prima della fine dell’anno, all’insegna della magia e dell’incanto, non vi resta che salire su questo treno a vapore e vivere l’esperienza più straordinaria di sempre insieme a Santa Claus.

Bentornati nel Regno di Natale

Lo avevamo scritto in tempi non sospetti, proprio quando le prime luci di Natale erano state accese in anticipo illuminando i parchi urbani e i percorsi cittadini: Londra è il Regno di Natale per antonomasia. Lo confermano le luminarie scintillanti che si snodano tra le strade, i mercatini tradizionali e iconici e il pattinaggio sul ghiaccio, i racconti natalizi che prendono vita nei castelli e poi, ancora, i concerti, gli spettacoli e gli eventi che si susseguono in tutta la città.

Insomma, è chiaro a tutti che se l’obiettivo è quello di perdersi e immergersi nella più autentica magia del Natale, Londra è davvero la città giusta da raggiungere quanto prima. La vivace e cosmopolita capitale dell’Inghilterra e del Regno Unito, infatti, in questo periodo si è trasformata in una favola moderna tutta da vivere, che regala avventure incantate per grandi e bambini.

Ed è proprio a Londra che è possibile realizzare l’ultimo desiderio dell’anno, con un viaggio al di fuori dall’ordinario che permette di salutare questo 2022 avvolti da tutta la magia delle feste. Sì perché proprio dalla stazione Stazione di Londra Victoria è in partenza il Santa Steam Express. Non un treno qualunque, intendiamoci, ma uno d’epoca, suggestivo e caratteristico che dà la sensazione di tornare indietro nel tempo. A intrattenere gli ospiti, durante il viaggio, ci saranno Babbo Natale, sua moglie e tutti i suoi aiutanti: si preannuncia indimenticabile.

A bordo di un treno insieme a Santa Claus

Succede a Londra, e più precisamente nella stazione di Londra Victoria, che ogni giorno un treno a vapore caratterizzato da carrozze anni ’70 trasporta persone di ogni età in un viaggio magico e suggestivo. Si tratta del Santa Steam Express, un mezzo di trasporto che trasforma la fantasia in realtà.

A bordo del treno, infatti, ci sono dei passeggeri davvero speciali, ovvero Babbo Natale, sua moglie e gli elfi che, proprio durante il tragitto, compiono la missione per la quale sono nati: consegnare doni a tutti i bambini sul treno.

Il Santa Steam Express, che parte e arriva alla Victoria Station di Londra, conduce tutti gli ospiti alla scoperta dei dintorni di Londra, attraversando alcuni dei paesaggi urbani più iconici. L’esperienza, che ha una durata di 1 ora e 45 minuti, consente di vivere un’avventura unica, un viaggio nel viaggio che da una parte permette di scoprire le bellezze del territorio inglese e dall’altra di vivere una favola natalizia in movimento e senza eguali.