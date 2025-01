Il turismo mondiale aumenta sempre di più: le mete in crescita

Dopo la crisi provocata dalla pandemia, il turismo è di nuovo in forte crescita con numeri sempre più elevati, soprattutto in queste splendide destinazioni

Fonte: iStock La città Patrimonio UNESCO di Berat

Il settore turistico ha subito duramente le conseguenze della pandemia, cominciando a ritrovare una stabilità nel 2022 e nel 2023 raggiungendo i ritmi pre-Covid. Ma è soprattutto il 2024 a essersi dimostrato l’anno migliore.

Secondo le analisi raccolte da UN Tourism nell’ultimo World Tourism Barometer, si stima che nel 2024 1,4 miliardi di turisti abbiano viaggiato a livello internazionale, indicando un recupero virtuale (99%) dei livelli pre-pandemia. Ciò rappresenta un aumento dell’11% rispetto al 2023, pari a 140 milioni di arrivi di turisti internazionali in più.

Il turismo mondiale, quindi, aumenta sempre di più, ma quali sono le mete in crescita? Queste si trovano soprattutto in Europa, in America Centrale e nel Medio Oriente e, secondo le stime, si prevede che la crescita continuerà per tutto il 2025, trainata da una forte domanda che contribuisce allo sviluppo socio-economico sia delle destinazioni famose che emergenti.

El Salvador, tra vulcani e città coloniali

Ci sono alcune destinazioni che, più di altre, hanno superato i livelli pre-pandemia, come El Salvador. Lo stato più piccolo dell’America Centrale ha registrato una crescita degli arrivi del +81% rispetto al 2019 e di proventi del +206%. La popolarità di questa meta potrebbe essere legata sia alla volontà attuale dei viaggiatori di visitare mete meno battute dal turismo di massa, tra i trend più in voga del 2025, che ai suoi incredibili paesaggi vulcanici.

Andare a El Salvador significa godersi spiagge assolate, caratteristiche città coloniali, vulcani pazzeschi e una delle migliori cucine dell’America Centrale. Cosa inserire nel vostro itinerario? Noi consigliamo di visitare la capitale, San Salvador, esplorare i siti archeologici Maya di Joya de Cerén, percorrere i sentieri escursionistici del Parque Nacional Cerro Verde con i suoi tre vulcani, visitare le piccole cittadine dell’entroterra e rilassarsi sulla spiaggia, dove le acque sono ideali anche per fare surf.

Fonte: iStock

Marocco, avventure inaspettate e spezie

Il Marocco ha registrato una crescita del +35%, un dato messo in evidenza anche dall’ultimo studio di Pinterest che ha registrato un aumento del 30% di ricerche all’interno della piattaforma soprattutto per quanto riguarda le affascinanti montagne dell’Atlante marocchino. Per chi, quest’anno, vuole scoprire un Marocco diverso rispetto ai giardini meravigliosi e alla medina di Marrakesh, può optare per un’avventura inaspettata tra le sue montagne.

Qui, nella località di Oukaïmeden, potete sciare sotto il sole africano, fare escursioni e trekking fino alla vetta del Toubkal o attraversare le alte pareti rocciose delle Gole di Todra. Se invece volete aggiungere all’itinerario una città meno visitata, segnatevi Tangeri: la speziata città portuale che in passato ha affascinato personaggi illustri come Paul Bowles e Jean Genet, vanta spiagge di sabbia dorata, una medina vivace e autentica e una miriade di ristoranti economici dove provare le migliori specialità tipiche.

Albania, tra la costa e l’entroterra

Non stupisce che l’Albania stia godendo di un aumento di visitatori rispetto al periodo pre-Covid, soprattutto considerando la popolarità che ha guadagnato negli ultimi anni. Secondo i dati raccolti da UN Tourism, la crescita è del +80%. Molti viaggiatori hanno cominciato a guardare verso l’Albania soprattutto grazie ai prezzi più economici rispetto ai suoi vicini come la Croazia e la Grecia, anche se questo scenario potrebbe presto cambiare rotta.

Seppur stia diventando una meta sempre più visitata, l’Albania riserva delle incredibili sorprese: basta allontanarsi dalla riviera, lo spot più amato dai turisti, e immergersi tra le bellezze dell’entroterra, dalla città di Berat, Patrimonio UNESCO, ai sentieri escursionistici tra le montagne del Parco Nazionale di Theth.

Guatemala, tra siti archeologici e trekking sui vulcani

Il Guatemala sta godendo di una crescita del +33%: questa parte dell’America Centrale attrae sempre più viaggiatori grazie alla sua offerta variegata in grado di unire alla perfezione natura, cultura e storia. Un viaggio qui è davvero completo: si può cominciare l’esplorazione dalla splendida Antigua Guatemala, una cittadina vivace dove cominciare a scoprire la storia e la cultura guatemalteca. Da qui potete intraprendere l’avventura della vita scalando un vulcano attivo o dirigervi verso il Lago de Atitlán, circondato da villaggi tipici e meta ideale per il turismo lento.

Infine, non lasciate il Guatemala senza visitare il sito archeologico Maya di Tikal, uno dei più belli perché immerso totalmente nella giungla.

Fonte: iStock

Andorra, paesaggi montani per ogni stagione

Tra le destinazioni in crescita (+35%) troviamo anche Andorra, la meta ideale per chi ama trascorrere il tempo all’aria aperta circondato da paesaggi montani bellissimi. Situato nei Pirenei, tra la Catalogna e la Francia, il Principato di Andorra non è grandissimo, ma offre tutto il necessario per una vacanza perfetta in ogni stagione. Andorra La Vella, la capitale più alta d’Europa, è considerata una destinazione sciistica d’eccellenza: offre il clima ideale dove godere dei servizi offerti dalla stazione sciistica di Grandvalira. Questa vanta ben 210 chilometri di piste con neve programmata per 193 chilometri, 67 impianti di risalita e 118 piste con diversi livelli di difficoltà.

Se d’inverno si scia, d’estate si possono percorrere i tanti sentieri escursionisti e dedicarsi all’assaggio delle migliori specialità del territorio, dal Trinxat, un piatto unico a base di patate simile al rosti, al Torrijas, un dessert gustoso, simile ai french toast.