Andorra la Vella: la capitale più alta d’Europa

Fonte: iStock Vista aerea di Andorra la Vella

Paesaggi degni di una cartolina tra montagne e foreste e un mix culturale che fonde il meglio dei suoi vicini francesi, spagnoli e catalani: siamo ad Andorra la Vella, la città più importante del Principato di Andorra. Situata all’interno della catena montuosa dei Pirenei, tra la Francia e la Spagna, con i suoi 1.023 metri d’altitudine si è guadagnata il titolo di capitale più alta d’Europa. La capitale del microstato, seppur molto frequentata d’inverno, regala molto più che impianti e resort sciistici.

A tre ore di macchina da Barcellona o Tolosa, Andorra la Vella e i suoi dintorni stanno diventando sempre più popolari anche d’estate per tutti coloro che preferiscono evitare le folle della costa spagnola a favore dell’aria fresca di montagna e dei sentieri escursionistici. Anche i ciclisti e mountain biker sono assidui frequentatori dei tratti ripidi lungo cime che raggiungono quasi i 3.000 metri di altezza (non a caso l’Andorra ospita la Coppa del Mondo di Mountain Bike).

Clima e caratteristiche del territorio

Andorra, situato a un’altitudine media di 1.890 metri sul livello del mare, vanta un paesaggio composto soprattutto da valli profonde, paesaggi glaciali e pascoli. La capitale, Andorra la Vella, si trova a un’altitudine di 1.023 metri sul livello del mare, mentre il punto più basso dello stato è il Sant Julia de Loria, vicino al confine con la Spagna, situato a un’altitudine di 840 metri sul livello del mare. La variazione di altitudine influisce notevolmente sul clima del Paese quindi, se state organizzando un viaggio e vi state domandando come preparare la valigia, tenete in considerazione questo fattore.

Il clima di Andorra la Vella è montano: da novembre ad aprile sono previste nevicate, mentre durante l’estate le giornate sono calde e ideali per trascorrere le giornate all’aria aperta. I mesi con le temperature massime medie più elevate sono giugno, luglio, agosto e settembre, mentre maggio e giugno sono considerati i mesi più piovosi. Grazie alle caratteristiche del territorio, Andorra custodisce luoghi splendidi riconosciuti come Patrimonio UNESCO come la Valle di Madriu-Perafita-Claror, dove potrete ammirare resti archeologici e specie rare e in pericolo di estinzione.

Considerata la sua altitudine, il settanta per cento dei turisti viene qui durante la stagione invernale per sciare, rendendo questa tipologia di turismo uno dei motori economici più importanti non solo ad Andorra la Vella, ma in tutto il Paese.

Destinazione sciistica d’eccellenza

Essendo la capitale più alta d’Europa, offre il clima alpino perfetto per chi è alla ricerca di una destinazione sciistica d’eccellenza dove trascorrere le vacanze. Una delle stazioni più belle e visitate si trova proprio a 6 chilometri dalla città: la stazione sciistica di Grandvalira vanta ben 210 chilometri di piste con neve programmata per 193 chilometri, 67 impianti di risalita e 118 piste con diversi livelli di difficoltà.

Non solo per gli appassionati di sport, Andorra la Vella in inverno è la destinazione perfetta anche per chi ama il Natale. La città viene decorata con luci gioiose e tra le sue strade risuonano musiche natalizie che provengono dai diversi mercatini, mentre sui tetti delle case tutto si riveste di bianco rendendo il tutto ancora più speciale.