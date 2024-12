Portillo, Dolomiti e Atlante marocchino: le mete di tendenza 2025 per Pinterest

Fonte: iStock Portillo, meta di tendenza del 2025

Come ogni anno, anche in questo dicembre 2024 Pinterest ha pubblicato il suo rapporto annuale dal titolo “Pinterest Predicts”, che mostra tutto ciò che la piattaforma ritiene potrebbe diventare la tendenza principale nell’anno a venire. Da questa analisi emergono anche alcune interessanti inclinazioni di viaggio, per cui gli utenti di questo particolare motore di ricerca stanno mostrando maggiore interesse.

Stando a quanto emerge dallo studio condotto dalla piattaforma, nel 2025 saranno le catene montuose ad essere la destinazione di viaggio preferite di molti utenti, e in particolare della Gen Z e Gen X, che punteranno soprattutto verso l’Atlante marocchino, le Dolomiti e Portillo. Ma perché proprio queste tre mete? Nelle prossime righe scopriremo insieme il perché.

Atlante marocchino, fascino indiscutibile

Le affascinanti montagne dell’Atlante in Marocco sembrerebbero aver registrato aumento del 30% di ricerche all’interno della piattaforma anno dopo anno. Ma del resto non c’è affatto da sorprendersi: ci troviamo tra le montagne dell’Africa, cime emozionanti e che nascondono tantissimi segreti, spesso, completamente inaspettati.

La catena montuosa dell’Atlante, infatti, si distingue per essere altamente stupefacente poiché composta da diverse dorsali montuose che si estendono per circa 2.500 km tra tre diversi Paese, ovvero Marocco, Algeria e Tunisia.

La parte marocchina inizia da Sud con l’Anti Atlante, si affaccia poi sull’oceano Atlantico fino ad arrivare a tuffarsi nel deserto del Sahara: qualcosa di davvero unico nel suo genere. Al centro c’è l’Alto Atlante, che è anche la culla della vetta più alta del Nord Africa, il Monte Toubkal con i suoi ben 4.167 metri, mentre più a Nord sorge il Medio Atlante, che arriva ad incontrare anche la catena montuosa del Rif che incanta per la sua natura straordinaria.

Fonte: iStock

Non vi sorprenderà sapere, quindi, che in Marocco si può persino sciare grazie alla presenza di 12 km di piste servite da 11 impianti di risalita, che raggiungono altitudini fino a 3.262 metri. In sostanza, per vedere un volto differente del Marocco basta allontanarsi di qualche chilometro da Marrakech per raggiungere le imponenti montagne dell’Alto Atlante, le quali consentono di osservare lo spazio infinito del deserto con la sua sabbia calda mentre si scia su neve bianchissima e fresca (condizioni meteo permettendo). Sul Medio Atlante, invece, è possibile praticare lo sci di fondo.

Dolomiti, capolavori della natura

Secondo i dati emersi dallo studio effettuato da Pinterest, le nostre magnifiche Dolomiti hanno registrato un interesse sempre maggiore tra gli utenti della piattaforma, al punto da arrivare a vantare un aumento delle ricerche del 45% anno dopo anno. Considerate le “Montagne più belle della Terra”, si trovano nel Nord-Est del nostro Paese e più precisamente nelle provincie di Trento, Bolzano, Belluno, Verona, Vicenza, Udine e Pordenone.

Il continuo interesse dei viaggiatori per queste cime (che sono dei veri capolavori della natura) è più che giustificato, poiché tra le caratteristiche più uniche che vantano c’è un particolare colore pallido, dovuto al fatto che sono composte essenzialmente di dolomia, una roccia costituita principalmente dal minerale dolomite, che conferisce a queste vette un tocco affascinante e misterioso, che arriva adare origine all’incredibile fenomeno dell’enrosadira.

L’enrosadira fa sì che, quando le cime sono colpite dalla luce dell’alba o del tramonto, si colorano di mille sfumature di rosso creando uno spettacolo in grado di emozionare chiunque. Si tratta di un fenomeno visibile quasi tutto l’anno, ma che diventa più spettacolare che mai soprattutto in estate per via di una maggiore durata del crepuscolo.

Fonte: iStock

È molto importante sapere, inoltre, che le Dolomiti sono la sede di un parco nazionale e nove parchi naturali, la culla più grande comprensorio sciistico italiano (Dolomiti Superski), e che per la loro importanza e bellezza sono persino state dichiarate patrimonio materiale dell’umanità dell’UNESCO.

Portillo, la meta più desiderata

Ad aver registrato il maggior picco di ricerche (per la precisione un aumento del 195% anno dopo anno) è stata Portillo, una stazione sciistica cilena, nel comune di Las Condes (regione di Valparaíso), sulle Ande e a un’altitudine che va dai 2590 ai 3.330 metri.

Un posto altamente affascinante perché, oltre ad avere più di 50 anni di storia, è anche da moltissimo tempo sede di allenamento estivo per le squadre nazionali degli Stati Uniti, Austria e persino dell’Italia.

Ma non è solo questo a rendere speciale Portillo: è l’unico centro ai piedi delle Ande, sulle rive del bel lago che qui sorge, Laguna del Inca, e quindi in un contesto paesaggistico di vero pregio. Vi basti sapere che per lo sci e lo snowboard sono disponibili 20 km di piste e 10 km di skiroute serviti da 13 impianti.

La pista più lunga (la rossa) prende il nome di Juncalillo Portillo, mentre la nera è chiamata Kilometro Lanzado ed è nota in tutto il mondo per i record di velocità che si possono raggiungere sciando sui suoi favolosi pendii.

Non mancano attività specifiche per i bambini, al punto che se hanno meno di 12 anni possono soggiornare, mangiare e sciare gratuitamente la prima e le ultime 3 settimane della stagione.

Fonte: iStock

Portillo, Dolomiti e Atlante marocchino potrebbero davvero essere le tre mete di montagna più ambite dell’anno prossimo e, dopo quello che vi abbiamo raccontato, possiamo affermare con molta certezza che sarebbe un risultato che non ci sorprenderebbe affatto.