Tre oggetti da viaggio da acquistare con le offerte Amazon Prime Day

Fonte: 123rf Gli accessori da viaggio indispensabili

In previsione delle prossime vacanze, ci sono alcuni oggetti che vi consigliamo assolutamente di acquistare, approfittando delle offerte elative al Prime Day di Amazon.

Indipendentemente dal tipo di vacanza che state per fare, questi gadget sono perfetti per ogni tipo di viaggio, sia esso al mare o in montagna o in una città d’arte, in Italia o all’estero, in auto, treno o aereo.

Abbiamo selezionato tre oggetti imperdibili che vi serviranno per le prossime vacanze, ma anche per i futuri viaggi che farete. Sono oggetti che servono a migliorare la vostra vacanza e di cui non potrete più fare a meno, così come non possiamo più farne senza noi. Ecco cosa comprare:

la borraccia termica

Se viaggiate spesso sapete che ormai sono tantissime le persone che portano con sé la loro borraccia personale, anche a bordo di un aereo. L’importante è svuotarla prima di passare il controllo bagagli, ricordandosi di riempirla in una delle tante fontanelle di acqua potabile che si trovano in tutti i terminal degli aeroporti. Portare con sé la propria borraccia termica è ormai unq questione di sostenibilità ambientale, in quanto si evita di acquistare bottigliette di plastica che stanno distruggendo il nostro Pianeta.

La migliore borraccia che vi consigliamo di acquistare è quella d’acciaio – non di plastica, non serve a nulla perché l’acqua si scalda o si raffredda in fretta – di medie dimensioni da 350 ml, non troppo grande e ingombrante per una borsa ma neanche troppo poco capiente. Inoltre, è importante scegliere una borraccia con tappo grosso ed ermetico perché mantiene la temperatura del liquido contenuto nel modo più ottimale. A questo punto potete sbizzarrirvi sul colore o la decorazione esterna per non confonderla con le altre.

il cuscino da viaggio

Quando viaggiate in treno o aereo siete obbligati ad appoggiare la testa su un poggiatesta spesso di dubbia igiene e sicuramente scomodo. Ma non solo. Anche in molti hotel, il più delle volte il guanciale non è dei più profumati. Ecco allora che portare con sé il proprio cuscino è la soluzione migliore.

Esistono cuscini da viaggio, di piccole dimensioni, ma comunque comodissimi. Ce ne sono di ergonomici, rivestiti di morbida stoffa e che possono essere riposti in una piccola custodia da collocare nella borsa a mano o nello zaino. I cuscini con l’interno in Tempur, poi, come avviene per i materassi, hanno un’elevata durabilità nel tempo, quindi non è affatto una spesa inutile. Anzi.

le cuffie Bluetooth

Terzo e ultimo accessorio da viaggio indispensabile è un paio di auricolari antirumore o con filtro noise cancelling. In aereo, specie durante un viaggio a lungo raggio, sono fondamentali. Non tutte le compagnie aeree, infatti, li forniscono e quando vengono distribuite le cuffiette queste sono piccole, dure, scomode e non filtrano a sufficienza i rumori esterni (specie gli strilli dei bambini in piena notte).

Un paio di auricolari Bluetooth non solo permettono di collegarsi con il device di bordo per guardare i film o ascoltare le loro playlist, ma soprattutto con il proprio smartphone o tablet per ascoltare la propria musica o guardare le proprie serie.

Sono utili non soltanto durante gli spostamenti, ma anche in vacanza, in spiaggia o la sera, prima di addormentarsi, per ascoltare un audiolibro o il podcast preferito.