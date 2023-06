Vacanze in montagna estate 2023: dove andare in Italia

Il nostro Paese è infinitamente ricco di località da sogno, per chi d'estate preferisce la montagna al mare. Tra le mete dove andare quest'anno, Torgnon è senz'altro la destinazione ideale per chi sui monti cerca emozione e relax, sport e benessere, sfide e paesaggi. Affacciato sulla Valle del Cervino, questo borgo accogliente per natura offre una vista unica su una delle cime più suggestive dell’intero arco alpino. (In foto, Torgnon)