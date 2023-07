Stelle cadenti e Superluna stanno tornando: il cielo di luglio è magico

Fonte: iStock Cielo del mese di luglio

L’inizio di luglio sancisce, ufficialmente, il pieno ingresso nella stagione più attesa e adorata dell’anno, quella dell’estate. È questo il momento perfetto per vivere gli spazi outdoor, per organizzare gite fuori porta e raggiungere il mare, le colline e le montagne, per prendere parte ai grandi e straordinari viaggi che abbiamo pianificato nei mesi precedenti.

L’estate, con le sue atmosfere suggestive, i cieli tersi e le temperature calde, si trasforma in un invito a vivere le avventure più incredibili e straordinarie di sempre in città o nel resto del mondo, a ogni ora del giorno e della sera. Ed è soprattutto di notte che è possibile vivere esperienze suggestive e quasi magiche grazie agli show portati in scena dagli astri e dalle stelle.

Il cielo di luglio, infatti, sta per trasformarsi nel palcoscenico di uno spettacolo grandioso, quello che vedrà l’attesissimo ritorno della Superluna: sarà proprio lei a inaugurare gli eventi del mese. Ma la Luna, più grande e candida che mai, non sarà l’unica protagonista della volta celeste. Insieme a lei, infatti, ci saranno anche pianeti danzanti e stelle cadenti. Mettetevi comodi: lo show ha inizio.

Bentornata Superluna

A inaugurare il fitto calendario di eventi che si alterneranno in cielo, durante il mese di luglio, sarà la Luna. Toccherà proprio al nostro satellite naturale, più bello che mai, illuminare le notti d’estate. La sua presenza in cielo è attesissima e il motivo è presto detto: quella che si ammirerà il 3 luglio sarà la Superluna del Cervo, nonché la prima dell’anno.

Il nome fa riferimento alla tradizione dei nativi americani ed è collegato proprio al fatto che, in questo periodo, i cervi cambiano le loro corna. Al di là del nome evocativo, però, quello che la rende davvero speciale è il fatto che si tratta di una Superluna, e che quindi sembrerà vicina alla Terra come non lo è stata mai.

Il consiglio, per ammirare il nostro satellite naturale in tutto il suo splendore, è quello di raggiungere i luoghi dove l’inquinamento luminoso è ridotto al minimo o è nullo. Potrebbe essere questa l’occasione perfetta per organizzare un viaggio nelle destinazioni top dell’astroturismo.

La danza dei pianeti e le stelle cadenti

La Luna, come abbiamo anticipato, non sarà l’unica protagonista del cielo di luglio, anche se sarà proprio lei ad aprire le danze. Attorno al nostro satellite naturale, infatti, torneranno a essere visibili tutti quei pianeti che nei mesi precedenti non abbiamo potuto ammirare, tra cui i giganti gassosi: Giove e Saturno. Insieme a loro, che potremmo osservare durante la notte e prima dell’alba, ci saranno anche Urano e Nettuno.

Occhi puntati verso il cielo anche nella metà del mese: il 20 luglio, infatti, la Luna, Venere e Marte saranno più vicini che mai, e non saranno soli. Insieme a loro ci sarà anche la stella Regolo, una delle più luminose del cielo.

E a proposito di stelle, saranno proprio loro a illuminare le nostre notti d’estate. Per tutto il mese, infatti, Vega, Altair e Deneb ci terranno compagnia. Si tratta di tre stelle luminose e brillanti che, insieme, costituiscono il “Triangolo Estivo”.

Se volete sussurrare i desideri, e vivere tutta la suggestione del cielo di luglio, vi farà piacere sapere che durante questo mese saranno diversi gli sciami meteorici che si alterneranno durante le prossime settimane. La prima decade del mese vedrà l’arrivo delle Pegasidi, alle quali poi seguiranno le Capricornidi, il cui picco massimo ci sarà il 13 luglio.

Chiuderanno il mese, per lasciare poi posto alle stelle cadenti di agosto, le Aquilidi che illumineranno il cielo a partire dalla seconda metà di luglio. Non vi resta che mettervi comodi e aguzzare la vista: lo show è già iniziato.