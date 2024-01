Il futuro della cartolina turistica per le attività

Inviare e ricevere una cartolina turistica è sempre stata un’esperienza entusiasmante, carica di affetto e magia. Oggi, grazie a Globe Postal Network, diventa un momento incredibile che trasforma l’attesa in una vera experience. In che modo? Globe Postal Network ha inserito nella sua affrancatura la tecnologia QR Code che grazie al codice di tracciamento in tempo reale trasforma l’attesa in un sorprendente viaggio parallelo. E, se sei un operatore del settore turistico, oppure gestisci un’attività dove i viaggiatori di tutto il mondo possono acquistare cartoline turistiche, ci sono vantaggi anche per te.

Sei un operatore del settore e vorresti offrire ai tuoi clienti quest’incredibile opportunità?

La direttiva comunitaria 97-67 CE del 2006 sancisce la liberalizzazione del mercato postale a tabaccai, edicole, guide turistiche e strutture ricettive. Tutte queste realtà adesso possono vendere il francobollo interattivo creato per cartoline turistiche ed offerto da Globe Postal Network che dà al cliente finale un’esperienza immersiva, emozionante ed unica. In questo modo, l’attesa di ricevere una cartolina diventa un’esperienza interattiva che unisce l’emozione del viaggio al piacere di seguire la propria cartolina nel suo percorso verso casa.

Scopri come far parte dell’emozionante servizio di spedizioni 2.0 firmato Globe Postal Network

Entrare a far parte di Globe Postal Network nel caso di strutture ricettive, ad esempio, può essere utile per offrire un prodotto di marketing con logo personalizzato che arriva nelle cassette postali dei clienti! Sarà il cliente a decidere se personalizzare, durante la vacanza, con un’immagine o un video per ricordare i magici momenti vissuti.

Se invece sei un gestore di una tabaccheria o di un’edicola puoi usufruire di un vantaggio di gestione ed economico perché c’è un margine di guadagno maggiore rispetto agli standard attuali. Inoltre, anche la fase di approvvigionamento delle vignette è resa più semplice, perché effettuato dal passaggio settimanale di rappresentanti territoriali Globe Postal Network che ritirano le cartoline per gestirne lo smistamento presso gli enti postali.

La rete Globe Postal Network è presente attualmente con oltre 1.600 punti vendita in Italia e vanta una presenza capillare nelle maggiori città turistiche italiane e puoi spedire anche all’estero!

Solo nel 2023 Globe Postal Network si è occupata della spedizione di più di 500.000 bolli presso le 200 tabaccherie affiliate. Se vuoi entrare a far parte di questo sistema puoi approfondire l’opportunità cliccando il sito web di Globe Postal Network.