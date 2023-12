L’innovativo modo di condividere il tuo viaggio con le persone che ami

Viaggiare è un’esperienza ricca di emozioni e memorie, e niente cattura meglio queste sensazioni come l’iconica cartolina turistica. Oggi c’è un nuovo modo per mandare un pensiero alle persone che ami e renderle protagoniste insieme a te del tuo viaggio. Come? Grazie al connubio di Globe Postal Network con il suo francobollo interattivo, attraverso la tecnologia QR Code, offre la possibilità di inviare cartoline turistiche personalizzate.

Con l’affrancatura Globe Postal Network si può:

tracciare la cartolina

allegare un contenuto multimediale della vacanza

geolocalizzare il punto vendita dove reperire il servizio ed imbucare le vostre cartoline

Quella di Globe Postal Network è un’idea affascinante e magica che recupera, trasforma e rende attuale una storica tradizione. Da sempre lo scambio di cartoline turistiche è stato un importante veicolo di emozioni, un modo di conservare ricordi di luoghi lontani che potevano essere condivisi a distanza. Un aspetto magico e intrinseco nell’invio di cartoline turistiche è l’attesa, un periodo in cui l’emozione si fonde con la curiosità, dando vita a una anticipazione unica. Globe Postal Network comprende profondamente l’importanza di questo momento speciale. L’attesa di ricevere una cartolina non è solo un intervallo di tempo, ma un periodo in cui il destinatario è avvolto dalla magia dell’ignoto, immaginando i dettagli e le storie che la cartolina potrebbe raccontare.

La speranza di trovare la busta colorata nella corrispondenza quotidiana è un momento carico di emozione. E quando la cartolina finalmente arriva, porta con sé non solo immagini spettacolari e messaggi affettuosi, ma anche il piacere di aver aspettato qualcosa di speciale. In questo contesto, Globe Postal Network rende l’attesa ancora più straordinaria, consentendo di tracciare la cartolina in tempo reale attraverso la tecnologia QR Code e di allegare un contenuto multimediale (foto o video) della vacanza in Italia. L’attesa diventa così un viaggio parallelo, un’esperienza interattiva che unisce l’emozione del viaggio al piacere di seguire la propria cartolina nel suo percorso verso casa.

Qual è il vantaggio per te che decidi di spedire una cartolina affrancata con il francobollo di Globe Postal Network? Trovare cartolina, affrancatura e cassetta in un unico luogo grazie all’affrancatura che rende la tradizionale esperienza di scrivere le cartoline un po’ più tecnologica. Inoltre, avrai al tuo fianco un’impresa come Globe Postal Network che dall’inizio dell’attività ha inviato ben 10 milioni di cartoline, circa 400 ogni tre mesi. In più, trattandosi di un operatore postale privato Italiano (Licenza Individuale n.3956/2018) che opera in relazione con Enti Postali Internazionali aderenti all’U.P.U. avrai la garanzia di poter spedire le tue cartoline in serenità ovunque nel mondo.