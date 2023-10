Se vai in questi posti non dimenticarti di spedire una cartolina

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

Fonte: AFP via Getty Images Vanuatu, l'ufficio postale negli abissi dell'oceano

Ogni viaggio è un’esperienza unica, irripetibile e uguale a nessun’altra. Lo sanno bene tutte quelle persone che scelgono di immortalare le proprie esperienze attraverso fotografie e video, affinché i ricordi restino vividi non solo nella memoria. Eppure c’era un tempo in cui, sprovvisti di smartphone, l’unico modo per ricordare e condividere un’esperienza di viaggio era affidato alle cartoline.

Molto più di un souvenir, la cartolina di viaggio è un vero e proprio cimelio che celebra e custodisce un pezzo di storia, la nostra. Tutti dovremmo spedircene una quando siamo in viaggio, non solo per avere un ricordo dell’esperienza, ma anche per conservare la sua essenza e perché no, per collezionare francobolli e timbri da tutto il mondo.

Esistono alcuni luoghi del mondo, poi, dove il semplice atto di spedire una cartolina si trasforma in un’esperienza senza eguali. Il motivo? Tutto merito di quegli uffici postali situati nel luoghi più impensabili: tra gli abissi del mare, per esempio, tra le nuvole e al confine del Circolo Polare Artico. Ecco i più particolari da raggiungere almeno una volta nella vita.

Gli uffici postali più strani e particolari del mondo

Ci mettiamo in viaggio per tantissimi motivi, lo facciamo per contemplare le meraviglie di Madre Natura, per raggiungere luoghi iconici che sono diventati simbolo di città e Paesi interi. Ma lo facciamo anche per scoprire per la tradizioni, le storie e la cultura di popolazioni lontane.

Certo è che mai ci saremmo immaginati che un ufficio postale si sarebbe trasformato in una vera e propria attrazione turistica. Sì perché nel mondo esistono dei post office davvero incredibili e straordinari, edifici nei quali l’atto di spedire corrispondenza e cartoline di viaggio si trasforma in un’esperienza senza eguali. Ne abbiamo selezionati alcuni che, vi anticipiamo, sono incredibili e valgono davvero un viaggio dall’altra parte del mondo. Scopriamoli.

L’ufficio postale tra le nuvole

Il nostro viaggio di oggi ci conduce dall’altra parte del mondo, in quello che è stato eletto all’unanimità come l’ufficio postale più remoto del mondo. Situato nella Spiti Valley, la terra di mezzo incastonata sulla catena montuosa dell’Himalaya, questo post office è posizionato a un’altezza di 4400 metri. Raggiungerlo, e spedirsi una cartolina, sarà come fare un viaggio tra le nuvole in un’altra dimensione.

L’ufficio negli abissi dell’Oceano Pacifico

Ci spostiamo ora Vanuatu, uno degli ultimi eden terrestri. Proprio qui, al largo della costa di Hideaway Island, esiste un ufficio postale sottomarino, l’unico dell’intero pianeta. L’idea è nata dalla collaborazione tra la rete di uffici postali della Repubblica e il proprietario del resort dell’isola. Per raggiungere il piccolo ufficio è necessario scendere a tre metri di profondità. È possibile farlo in autonomia o con il supporto di esperti subacquei pronti ad accompagnare i turisti in questa avventura mozzafiato.

Spedirsi una cartolina da un vulcano attivo

Restiamo a Vanuatu, per spostarci però sull’isola di Tanna. Raggiungendo il Monte Yasur, un vulcano di 361 metri di altezza, non troveremo un ufficio postale, ma una cassetta delle lettere sul bordo del cratere, l’unica al mondo a essere situata su un vulcano attivo.

Fonte: Corbis via Getty Images

Ai confini del Circolo Polare Artico: l’ufficio postale di Babbo Natale

È l’ufficio di Babbo Natale e si trova all’interno del suo villaggio: spedirsi una cartolina è qualcosa di obbligato per i viaggiatori di ogni età che raggiungono Rovaniemi. Nella casa di Santa Claus, dalla quale è possibile varcare la linea del Circolo Polare Artico, c’è un grande ufficio gestito dagli elfi, lo stesso che riceve ogni anno oltre 600.000 lettere di bambini da ogni parte del mondo. Sempre qui è possibile spedirsi una cartolina in ricordo di un viaggio memorabile.

L’ufficio postale galleggiante

Ci spostiamo ora a Srinagar, nella città indiana situata nel territorio del Jammu e Kashmir. Qui è possibile raggiungere un ufficio postale davvero particolare situato sul lago di Dal. Costruito due secoli fa, e ancora attivo, questo è l’unico ufficio galleggiante del mondo.