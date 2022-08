Salpa la super nave Made in Italy

I numeri della Norwegian Prima

Questa è la prima di una nuova classe di navi di Norwegian Cruise Line, la Classe Prima. Lunga 294 metri e con 143.535 tonnellate lorde di stazza, la Prima può ospitare 3.100 passeggeri nelle sue 1.600 cabine.

La nave ha 20 ponti (il maggior numero di ponti all'aperto a bordo di una nave da crociera), incluso l’Ocean Boulevard, la passeggiata all'aperto di 4mila metri quadrati che avvolge l'intera nave, The Concourse, un giardino di sculture, e diverse piscine, oltre a quelle a sfioro dell'Infinity Beach, 18 ristoranti e 17 tra bar e lounge e una mega spa, Mandara.

Inoltre, a bordo ospita un teatro-discoteca a tre piani, il Prima Theatre & Club, il primo circuito a tre livelli mai costruito su una nave da crociera, Prima Speedway, e gli scivoli più veloci del mare, The Drop e The Rush. C'è anche una Escape Room.

Anche all'interno della Prima c'è molta Italia. La nave è stata progettata da dei team di progettazione e architettura di livello mondiale, tra cui il designer italiano Piero Lissoni e gli importanti studi di architettura Rockwell Group, SMC Design, Tillberg Design della Svezia, YSA DESIGN e Studio Dado che ha sede a Miami.

A bordo della nave c'è anche la più grande varietà di categorie di suite, ma, come se non bastasse, anche un'area esclusiva chiamata The Haven by Norwegian alla quale si accede solo con una speciale chiave magnetica.

Le rotte

Il viaggio inaugurale della Norwegian Prima è partito da Reykjavík, in Islanda, per proseguire verso il Nord Europa, Paesi Bassi, Danimarca e Inghilterra. Poi attraverserà l'Oceano per dirigersi verso gli Stati Uniti e salpare verso i Caraibi partendo da New York City, Galveston, Texas, e Miami, nei mesi di ottobre e novembre.

Per la stagione crocieristica 2023 e 2024, invece, si stabilirà a Port Canaveral, in Florida, e a Galveston, nel Texas. Se volete fare una crociera a bordo della Prima avete poco tempo.