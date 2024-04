Al via i festeggiamenti per il varo della nuovissima Norwegian Aqua

Fonte: Ufficio Stampa Rendering della nuovissima Norwegian Aqua

Norwegian Cruise Line (NCL), l’innovatore del segmento crocieristico su scala globale insieme ai suoi partner di Fincantieri, la compagnia italiana di costruzione navale, ha celebrato il varo della nuovissima Norwegian Aqua, la prima della classe Prima Plus ampliata, che è uscita dal bacino di carenaggio del cantiere navale di Marghera (Venezia) ed è entrata in contatto con l’acqua per la prima volta.

Il varo della Norwegian Aqua segna il completamento del lavoro esterno svolto sulla nave in preparazione al suo debutto ad Aprile 2025. Per celebrare questo traguardo, due monete cerimoniali sono state saldate nella Norwegian Aqua secondo la tradizione marittima, dove storicamente, le monete simboleggiavano un’offerta agli antichi dei e dee del mare in cambio di buona fortuna e di un passaggio sicuro per la nave. La cerimonia è stata seguita da una benedizione di un cappellano locale e dalla celebrativa rottura dello champagne sullo scafo.

Norwegian Aqua, innovazione e charme “oltre i confini”

Con una stazza lorda di 156.300 tonnellate e una lunghezza di 322 metri, la Norwegian Aqua sarà più grande del 10% rispetto alle prime due navi Prima Class, anch’esse frutto della maestria di Fincantieri, fornendo più spazio e più offerte innovative tra cui le prime montagne russe e acquascivoli ibridi al mondo, l’Aqua Slidecoaster; un nuovo complesso sport digitale con un pavimento interattivo a LED, Corte luminosa; e la più ampia passeggiata all’aperto a 360 gradi di NCL, Ocean Boulevard, fino a oggi. In più, vanterà anche lussuosi alloggi nella The Haven di Norwegian, tra cui il primissimo le prime suite duplex Haven con tre camere da letto di NCL.

La costruzione continua sulla Norwegian Aqua fino al suo debutto ad aprile 2025, quando la nave salperà per itinerari caraibici di sette giorni con partenza da Port Canaveral, Florida, e scali verso le destinazioni delle isole tropicali di Puerto Plata, Repubblica Dominicana; Tortola, Isole Vergini britanniche; St. Thomas, Isole Vergini americane; e Great Stirrup Cay, l’isola privata di NCL alle Bahamas.

Dopo la stagione caraibica, la Norwegian Aqua offrirà viaggi di cinque e sette giorni alle Bermuda da New York City da agosto 2025 a ottobre 2025 e poi crociere con itinerari nei Caraibi orientali di cinque e sette giorni da Miami, la “capitale mondiale delle crociere“, da ottobre 2025 ad aprile 2026.

Le parole di entusiasmo dei protagonisti

“Siamo entusiasti di celebrare un altro traguardo con i nostri partner di Fincantieri, che sono parte integrante del viaggio Prima Class e ci supportano nell’evoluzione della straordinaria esperienza che progettiamo e offriamo ai nostri ospiti”, ha dichiarato David J. Herrera, President di Norwegian Cruise Line. “Basandosi sulle caratteristiche preferite dai clienti delle navi pluripremiate di questa classe, l’aumento del 10% dello spazio fornisce una maggiore flessibilità per fornire più offerte e più luoghi dal design accattivante per i nostri clienti per rilassarsi ed esplorare a bordo della Norwegian Aqua”.

Parole confermate a sua volta da Luigi Matarazzo, direttore generale della Divisione Navi Mercantili di Fincantieri: “Siamo entusiasti di celebrare questo momento significativo con la Norwegian Cruise Line mentre assistiamo al varo della Norwegian Aqua, che rappresenta un nuovo capitolo nella nostra partnership di lunga durata, e siamo orgogliosi di fare parte di questo viaggio di trasformazione nel quale innovazione, pilastro del nostro piano industriale, è uno dei nostri punti chiame, mentre ci impegniamo a superare i confini ed elevare gli standard del settore“.

“La Prima Class è una vera evoluzione del marchio“, ha affermato Mark Kansley, Senior Vice President of Hotel Operations di Norwegian Cruise Line. “Abbiamo sentito i nostri ospiti dopo ogni crociera e apprezzano la natura intima e la maggiore varietà di spazi sopraelevati in tutta la nave in cui rilassarsi o esplorare durante la vacanza. Siamo entusiasti di realizzare presto questo prossimo capitolo della nostra evoluzione – la Prima Plus Class – e di portare in viaggio con noi i nostri ospiti”.