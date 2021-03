Salpa la MSC Seaside per crociere sui luoghi del “Commissario Montalbano”

editato in: da

Salpa la MSC Seaside, la più grande nave mai costruita in Italia

Si riparte? Forse è la volta buona che qualcosa inizi a muoversi nel settore turistico, almeno per quei tipi di viaggi che ormai hanno stabilito un protocollo sanitario tale da garantire una vacanza in totale sicurezza.

Ecco allora che MSC, dopo aver rimesso in mare la Grandiosa, la prima nave al mondo ad aver ripreso le crociere dopo il lockdown lo scorso agosto, sta per salpare con la sua seconda nave. Sarà la MSC Seaside, una delle navi più recenti e innovative della flotta, anche dal punto di vista ambientale, a tornare operativa con crociere nel Mar Mediterraneo a partire dal Primo maggio.

La novità più interessante delle crociere a bordo di questa nave è l’itinerario che prevede nuove tappe inedite. Le crociere settimanali della Seaside partiranno da Genova con scali a Malta e Civitavecchia e, per la prima volta, anche a Siracusa e a Taranto. I crocieristi potranno scegliere di imbarcarsi indifferentemente in ogni porto italiano previsto dall’itinerario, in base alla loro maggiore comodità.

Per ciascuna delle due nuove destinazioni la compagnia offrirà una serie di escursioni protette a terra per garantire agli ospiti la possibilità di scoprire i meravigliosi siti rimanendo sempre in una “bolla” sicura.

A Siracusa si andrà sicuramente a visitare i meravigliosi siti archeologici come il celebre teatro greco, ma si andrà anche alla scoperta del territorio, delle città Barocche che hanno anche fatto da sfondo a diverse puntate della serie Tv “Il Commissario Montalbano” e di Taormina.

Durante la sosta a Taranto, invece, si potrà scoprire la città vecchia, piena di fascino con i suoi vicoli tortuosi, le decine di chiese e di palazzi, oltre al Museo Archeologico Nazionale di Taranto (MArTA), ma si può anche visitare Alberobello, sito Unesco famoso in tutto il mondo per i suoi caratteristici “trulli”, o le bellissime cittadine Barocche di Martina Franca e Grottaglie, famose per la ceramica.

Viaggiare a bordo di questa nave sarà un’esperienza incredibile. Battezzata nel 2017, la MSC Seaside ha riscritto le regole del design delle navi da crociera, combinando aree interne ed esterne per avvicinare gli ospiti al mare come mai prima d’ora. Tantissimi sono gli spazi all’aperto, con un vasto ponte esterno, numerose piscine, vasche idromassaggio e un acquapark con cinque scivoli d’acqua (e non solo per i bambini).

La caratteristica distintiva della nave è la sua promenade esterna situata sui ponti più bassi che gira lungo il perimetro della nave e permette di passeggiare, mangiare, prendere un aperitivo, fare shopping, prendere il sole o fare un bagno in piscina ammirando l’immensità del mare con la sensazione di trovarsi su un molo. Oltre alle tante aree all’aperto e al chiuso in cui è possibile divertirsi e rilassarsi, anche la Seaside, come altre navi MSC, ha uno Yacht Club riservato agli ospiti che cercano un servizio più esclusivo, con ristorante gourmet, lounge e piscina privata.

A garantire un elevato livello sicurezza ai propri ospiti e all’equipaggio, la compagnia adotterà anche sulla MSC Seaside il rigoroso protocollo di salute e sicurezza implementato sulla Grandiosa e che oggi rappresenta un vero e proprio modello da seguire a livello globale.

Tra le numerose misure adottate vi sono sicuramente il tampone per tutti i passeggeri a inizio e a metà crociera, il tampone settimanale per ogni membro dell’equipaggio che, prima di prendere servizio, viene sottoposto a tre tamponi ed effettua un periodo di quarantena di 14 giorni, un innovativo sistema di “contact tracing” basato su braccialetti smart indossati da tutte le persone che salgono a bordo, le escursioni “protette” organizzate esclusivamente per i crocieristi e obbligo di tampone per le guide turistiche e gli autisti dei mezzi utilizzati durante le escursioni, il divieto di scendere a terra per i membri dell’equipaggio e la sanificazione continua degli ambienti a bordo.