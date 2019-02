Nel 2019 per il Commissario Montalbano è un anno importante. Festeggia, infatti, 20 anni di fiction Tv. Per l’occasione saranno trasmessi due nuovi episodi della serie che andranno in onda l’11 e il 18 febbraio. Dal 1999 - anno di trasmissione del primo episodio, “Il ladro di merendine” - l’appuntamento con il personaggio ideato da Andrea Camilleri e interpretato da Luca Zingaretti è uno dei più attesi dal pubblico