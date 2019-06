Ryanair, voli in offerta per partire ad agosto

editato in: da

Per chi deve ancora prenotare le vacanze estive o vuole già pensare a un weekend di fine agosto, ci sono biglietti aerei a partire da 9,99 euro a tratta per il mese di agosto.

Tra le mete consigliate con voli scontati c’è la città di Kaunas, in Lituania, che sarà Capitale europea della cultura nel 2020. Non è una città molto grande e la si può visitare in un weekend. I preparativi per gli eventi che si svolgeranno l’anno prossimo stanno proseguendo velocemente. Questo centro urbano sorge su una piccola penisola situata alla confluenza di due fiumi, il che ha contribuito allo sviluppo culturale e storico di Kaunas. Le tipiche passeggiate vicino ai fiumi han dato l’ispirazione a molti artisti.

Per chi desidera restare qualche giorno in più, Kaunas è la porta d’accesso alla Penisola curlandese, una sottile striscia di sabbia – soprannominata ‘Spit’- sul Baltico tra i luoghi meno conosciuti d’Europa e che, invece, nasconde un vero paradiso fatto di borghi di pescatori, dune di sabbia, colline (tra cui quella delle Streghe) e paesaggi marini da cartolina. Se ne è innamorato persino Thomas Mann, immaginate voi! Ci sono voli da Milano Malpensa, Bologna, Napoli e Rimini.

Altra meta perfetta per chi non ha ancora prenotato le ferie di agosto è Ibiza. Per chi ama il divertimento, è il posto giusto, con tutti i party, le feste e i concerti live che si organizzano ogni sera sull’isola. L’Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, hotel-icona con la sua ‘Tower’ dalla vista mozzafiato sul Mediterraneo e un club a bordo piscina, è il miglior luogo di intrattenimento all’aperto dell’isola.

Ma Ibiza è perfetta anche per le famiglie, specie la Playa d’en Bossa che, la mattina, è semi deserta e, fino all’ora di pranzo, non si vede anima viva. Il popolo della notte, infatti, inizia a spuntare solo dopo una certa ora. Ora in cui le famigliole si ritirano per la siesta o per il pranzo e spesso non tornano più indietro. Preferiscono fermarsi in hotel, a bordo piscina, dove i bimbi possono divertirsi, come l’Hard Rock Hotel, famoso per i suoi party, ma che dedica molti spazi comuni ai bambini, con un mini club attrezzato e gestito da personale specializzato e piscine perfette anche per i più piccoli. Ci sono voli da Milano Bergamo, Roma Fiumicino, Venezia Treviso, Bologna, Pisa e da Torino.

Infine, per il mese di agosto la meta più richiesta dell’estate è la Grecia. Quasi impossibile trovare biglietti aerei a prezzi modici. Tranne che con questa offerta, fino a esaurimento posti. Ecco allora che potete volare ad Atene e prendere un traghetto per una delle mete mare vicine alla Capitale. In sole due ore di navigazione siete alle Cicladi. L’isola più vicina dell’arcipelago è Andros, con delle spiagge spettacolari: se ne contano ben 28, una per ogni giorno nel caso voleste trascorrervi un mese intero. Ma Andros è famosa anche per le montagne e i sentieri che le percorrono, costeggiati da foreste, cascate e corsi d’acqua e per le rovine di castelli e antichi mulini da visitare. Ci sono voli low cost da Bergamo, Ciampino, Bologna, Palermo e Catania.