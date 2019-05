Ibiza, prende il via la stagione dei party sfrenati

editato in: da

Al via dal 24 maggio la stagione dei party a Ibiza. Non si fermerà fino al 27 settembre. C’è chi da mesi (se non anni) ha prenotato un posto in prima fila per non perdersi uno degli eventi più cool dell’isola più festaiola delle Baleari. Il calendario è fittissimo ed è tutta una festa, l’una dopo l’altra senza fermarsi mai.

Si parte con il super aperitivo per gli addetti ai lavori a Globo Island / Radio Globo nella zona di Playa d’en Bossa dove produttori, musicisti, DJ, promoter, discografici italiani e internazionali, si fanno sentire per Midance Ibiza 2019, l’unico evento italiano dedicato alla produzione, alla promo e allo scouting della musica elettronica. Qui si possono ascoltare demo e testarle sulla consolle.

Poi, appuntamento il 31 all’Hard Rock Hotel Ibiza per il primo dei party intitolati “Children of the 80’s” con i mitici Alphaville. Tra i nomi eccellenti anche Ice MC (il 7 giugno), Queen Machine (il 5 luglio) con un tributo ai Queen, Barbara Tucker detta ‘diva of dance’ e tanti altri. D’obbligo l’abbigliamento Anni ’80 per tutti i partecipanti.

Tutti gli hotel di Ibiza aprono le danze. L’Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, hotel-icona con la sua ‘Tower’ dalla vista mozzafiato sul Mediterraneo e un club a bordo piscina, è il miglior luogo di intrattenimento all’aperto dell’isola. Per l’inaugurazione della stagione estiva c’è un party esclusivo, Odyssey, che dura 24 ore.

I Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa e Grand Palladium White Island Resort & Spa, sempre su Playa d’en Bossa, offrono intrattenimento estivo e servizi a cinque stelle super salutari. La nuova tendenza sullisola è divertimento sì, ma eco-sostenibile. Quindi, zero plastica, bandite le schifezze e tutto ciò che può nuocere all’ambiente.

Per la stagione estiva 2019 vengono inaugurati anche nuovi hotel. Come il Bless Hotel Ibiza, di lusso, ispirato all’icona Coco Chanel e che fa parte dei Leading Hotels of the World. Apre l’1 giugno a Cala Nova, una delle zone più esclusive dell’isola, vicino alla città di Santa Eulalia. Per l’estate ha un programma di entertainment ispirato all’agenda culturale di Ibiza, con eventi di musica live, fashion show, performance, visual art e mostre fotografiche.

Nuovo è anche l’Amàre Beach Ibiza, che si trova a 4 km da San Antonio Bay, un hotel adult-only per le coppie o gli amici in cerca di tranquillità e relax, ma anche di divertimento con party in piscina o sul Belvue rooftop bar, DJ set al tramonto sulla spiaggia, eventi gastronomici e mondani. Ha anche il servizio VIP con check-in riservato e accesso alla private lounge all-inclusive.

Nel porto di Ibiza sosta per due giorni anche la nave da crociera Norwegian Pearl che diventa il più grande hotel galleggiante dell’Isola Bianca, con 2.500 posti letto. Si può festeggiare di giorno e di notte a bordo con le “Club Night” e i “Party Day”, e non solo. Oltre ai live show, i passeggeri possono assistere a un Meet & Greet esclusivo con le loro star, ai workshop con famosi DJ e a un incontro con i protagonisti della radio e con influencer. Con 15 bar e lounge, 16 tipi di ristoranti, un grande ponte all’aperto, vasche idromassaggio, spa e palestra è il luogo perfetto per divertirsi. E se questo non bastasse, si può sempre scendere a terra alla ricerca di un party.

Non solo musica però. All’Hard Rock Hotel le feste fanno un tutt’uno con l’alta gastronomia, la tecnologia e le arti visive. L’evento Sublimotion – giunto alla sesta stagione – è uno show che dà luogo alla più spettacolare esperienza gastronomica mai esistita. Chef stellati come Paco Roncero (due stelle Michelin) si esibiscono insieme ad altri grandi talenti del mondo della gastronomia (Elena Arzak, tre stelle Michelin, Ana Ros, miglior chef donna al mondo nel 2017 ecc), della tecnologia, del cinema, del gioco di prestigio, della musica, del design e dell’ingegneria.

Ibiza è party sfrenati ma è anche altro. Per il terzo anno consecutivo, il 30 maggio l’Ushuaïa Ibiza Beach Hotel ospita la terza edizione della Mercedes-Benz Fashion Week Ibiza, per la prima volta all’aperto, di fronte all’iconico palcoscenico di The Ushuaïa Club. Le performance dei DJ duo Sunnery James e Ryan Marciano sono il clou di un evento tra moda e musica.