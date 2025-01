Ryanair, nuova promozione flash per San Valentino

Ryanair ha lanciato una promozione flash con tariffe convenienti per viaggiare nel mese di febbraio in occasione di San Valentino. Le mete top

Fonte: iStock Offerte Ryanair per San Valentino

Con San Valentino a solo un mese di distanza, Ryanair diffonde l’amore con il lancio della sua promozione speciale per San Valentino, che offre tariffe a partire da soli 24,99 euro per il mese di febbraio verso una località a propria scelta. Si tratta di un’offerta limitata che sarà disponibile da sabato 18 gennaio fino alla mezzanotte di domenica 19 gennaio, con voli a tariffe economiche verso oltre 230 destinazioni.

Tra città che non hanno bisogno di presentazioni e atmosfere suggestive, è un’occasione per rendere questa ricorrenza la scusa per un break dalla vita di tutti i giorni, sia per gli innamorati sia per chiunque desideri godersi un viaggio speciale.

Siete pronti a volare sulle ali dell’amore? Ecco una selezione delle mete più romantiche da raggiungere grazie al network Ryanair.

Parigi, la romantica Ville Lumiere

Parigi, raggiungibile per l’occasione a prezzi davvero competitivi collegandosi sul sito ufficiale della compagnia low cost da oggi fino alla mezzanotte di domenica 19, si conferma una delle città più amate per San Valentino, e non è difficile capire perché.

La Torre Eiffel domina lo skyline con la sua eleganza senza tempo, un simbolo che regala emozioni difficili da descrivere a parole, in particolare al tramonto, quando il cielo si tinge di rosa e arancio, mentre la Senna è la cornice perfetta per una crociera romantica: navigare tra ponti storici e monumenti illuminati, come Notre-Dame e il Museo d’Orsay, crea un’atmosfera magica a dir poco.

Per un’esperienza più intima, i caffè nascosti nei vicoli di Montmartre sono ideali per sorseggiare un calice di vino o gustare una crêpe calda, e le passeggiate lungo gli Champs-Élysées o ai giardini del Louvre trasformano ogni istante in poesia.

Incantevole Budapest

Un’altra delle tappe proposte da Ryanair per trascorrere al meglio il 14 febbraio è Budapest, apprezzata per i panorami spettacolari, come quello che si gode durante una crociera sul Danubio, dove le luci del Castello di Buda e del Parlamento si riflettono sulle acque dando vita a incantevoli giochi di luce.

Dopo una giornata intensa, le terme storiche come le iconiche Gellért o Széchenyi, accolgono con vasche calde e ambienti ricchi di fascino. La capitale ungherese è altresì famosa per i locali nei “ruin pub”, in cui si respira un’atmosfera vivace e rilassata, ottimale per una serata all’insegna della complicità e del divertimento.

Amsterdam, una cartolina di romanticismo

La promozione di Rynair per San Valentino offre l’opportunità di volare anche ad Amsterdam, che conquista per il carattere unico e la bellezza inconfondibile.

I canali della città, ornati da ponti e dalle tipiche case colorate, disegnano uno scenario eccezionale per una passeggiata mano nella mano o un giro in bicicletta in tandem. Ogni scorcio assomiglia a una cartolina, e il profumo dei fiori che accompagna ogni passo. Ma non è tutto: i caffè moderni e accoglienti sono invitano a una pausa rilassante, mentre i mercati e le gallerie d’arte si fanno apprezzare dagli appassionati.

La luce soffusa delle lanterne lungo i canali al calar della sera aggiunge un tocco di magia alla città, e fa sì che ogni momento sia indimenticabile.