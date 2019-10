Ryanair, offerta low cost per partire a Capodanno (e a Carnevale)

editato in: da

Ryanair ha lanciato un’offerta low cost per partire a gennaio e febbraio 2020. I biglietti aerei partono da 9,99 euro (a tratta) e stanno andando già a ruba.

Tantissime, infatti, le destinazioni raggiungibili dall’Italia, dalle Capitali europee alle città d’arte e persino alcune mete mare. I voli disponibili, almeno per il momento, partono da Milano e da Bologna.

Ecco le mete che vi consigliamo vivamente di prenotare.

La prima è Berlino. Sembra una meta scontata, ma non è così. Berlino, infatti, è una città che cambia continuamente. Se non siete mai stati d’inverno, specie durante le festività natalizie, vi assicuriamo che è magica. Le luminarie e i mercatini, che proseguono almeno fino alla prima settimana di gennaio, sono un’esperienza da fare. Molti degli eventi del 2019 legati al 30° anniversario della caduta del Muro proseguono anche nei primi mesi del 2020, con mostre e itinerari speciali sui luoghi simbolo che hanno segnato il confine con la Germania Est.

La seconda è Santander, in Spagna. È una destinazione insolita, questa, dove trovare un clima mite anche in pieno inverno. Nelle giornate di sole, infatti, si va tranquillamente in spiaggia. Magari senza fare il bagno. È una città universitaria e quindi piena di giovani e di frequentatissimi locali. Bellissimi monumenti da visitare, a partire dal Palazzo reale della Magdalena, e i viali lungo i quali trastullarsi, come il Paseo de Reina Victoria, una magnifica passeggiata panoramica lunga 3 chilometri con vista sulla baia, il Paseo de Pereda, il lungomare ornato di giardini, fontane e monumenti con a fianco gli alberghi principali in stile del primo ‘900 e tanti locali di ritrovo.

La terza meta è Salonicco, una città decisamente alternativa della Grecia. Ai turisti, non offre solo musei e siti archeologici, ma anche spettacoli molto frequentati in luoghi eccezionali. È una città che sa valorizzare ogni forma di arte, come quella cinematografica, che si celebra ogni anno all’Olympion, nella centralissima piazza Aristotelous, grazie ad avvenimenti come l’International Thessaloniki Greek film festival (lì si tiene anche la Fiera internazionale di Salonicco). Per gli appassionati di arte e di teatro c’è un altro luogo caratteristico da non perdere: l’Auditorium, innovativo e capiente spazio in cui si susseguono frequentemente spettacoli molto interessanti. Ovviamente, essendo una città ricca di storia, Salonicco conta su molti musei che la raccontano, come il Museo macedone di arte contemporanea e il Museo della civiltà bizantina.