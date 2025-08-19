Offerta flash Ryanair per lasciarsi guidare dal desiderio di partire

Con l’offerta flash Ryanair tantissimi voli a prezzi imperdibili. Promozione valida il 19 e il 20 agosto per partenze tra il 1° settembre e il 31 ottobre 2025

Foto di Sara Boccolini

Sara Boccolini

Travel Blogger

Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

Pubblicato: 19 Agosto 2025 10:10

Offerta flash Ryanair per lasciarsi guidare dal desiderio di partire
iStock
Città del porto di Marsiglia

Ryanair ha lanciato una nuova offerta flash che permette di volare verso tante mete a partire da prezzi davvero competitivi. La promozione è valida per viaggi compresi tra il 1° settembre e il 31 ottobre 2025, un periodo perfetto per scoprire nuove città senza la folla estiva e con un clima più mite e piacevole.

Vuoi continuare a leggere?

Iscriviti e avrai accesso completo a tutti i nostri contenuti.

Autunno Compagnie aeree