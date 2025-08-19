Ryanair ha lanciato una nuova offerta flash che permette di volare verso tante mete a partire da prezzi davvero competitivi. La promozione è valida per viaggi compresi tra il 1° settembre e il 31 ottobre 2025 , un periodo perfetto per scoprire nuove città senza la folla estiva e con un clima più mite e piacevole.

I posti sono limitati e la prenotazione va effettuata il 19 e il 20 agosto 2025, quindi la parola d’ordine è rapidità: chi arriva per primo riesce ad assicurarsi le tariffe più convenienti. Per usufruire della promozione, basta inserire il codice FSALE15P al momento della prenotazione.

Questa iniziativa è ideale per chi desidera regalarsi un city break low-cost, che sia un weekend romantico, un viaggio culturale o una pausa rigenerante e vuole viaggiare senza rinunciare al risparmio.

Da Bologna a Marsiglia, da Roma a Salonicco e da Milano a Londra: tre destinazioni diverse ma ugualmente affascinanti - questa è solo una selezione tra le tante opzioni disponibili - tutte raggiungibili a prezzi davvero competitivi.

Da Bologna a Marsiglia: un volo verso il cuore del Mediterraneo

Partire da Bologna e raggiungere Marsiglia non è mai stato così conveniente: con l’offerta flash Ryanair i biglietti partono da soli 22,60 euro. Questa rotta è perfetta per chi cerca un viaggio breve ma intenso, in una città che unisce il fascino del Mediterraneo alla vivacità culturale francese.

Marsiglia, seconda città della Francia, offre un mix unico di tradizione e modernità. Passeggiando per il Vieux-Port - Porto Vecchio - si respira l’anima marinara, mentre salendo alla Basilica di Notre-Dame de la Garde si ammira uno dei panorami più spettacolari sulla costa.

Non mancano mercati tipici, ristoranti dove gustare la famosa bouillabaisse - zuppa di pesce tradizionale - e quartieri artistici come Le Panier, cuore storico e colorato della città.

Da Roma Fiumicino a Salonicco: tra miti greci e tramonti sul mare

Da Roma si può decollare verso la Grecia con una tariffa incredibile: il volo Fiumicino – Salonicco è disponibile con l’offerta Ryanair a partire da 22,81 euro. È l’occasione perfetta per chi vuole scoprire una destinazione meno scontata rispetto ad Atene, ma ricca di storia, cultura e tradizioni.

Salonicco, situata nel nord della Grecia, è una città cosmopolita che affascina con il suo patrimonio paleocristiani e bizantini. Da non perdere la Torre Bianca, simbolo cittadino, e i numerosi resti archeologici dichiarati Patrimonio UNESCO.

Ma Salonicco è anche giovane e dinamica: il lungomare è costellato di caffè moderni e locali alla moda, mentre la cucina locale conquista con sapori intensi e autentici, dalla moussaka al pesce fresco del Mar Egeo.

Da Milano Malpensa a Londra: per vivere la magia della capitale britannica

Chi parte da Milano Malpensa può approfittare della promozione per raggiungere Londra con tariffe a partire da 17,84 euro. Un’occasione davvero interessante per concedersi un weekend nella capitale del Regno Unito senza spendere una fortuna.

Londra non ha bisogno di presentazioni: è una metropoli vibrante e multiculturale, in grado di accontentare ogni tipo di viaggiatore. Gli amanti della cultura possono visitare musei come il British Museum o la National Gallery, chi cerca shopping troverà il paradiso tra Oxford Street e Covent Garden, mentre chi preferisce rilassarsi potrà godersi una passeggiata nei verdi Hyde Park e Regent’s Park.