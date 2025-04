Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

Nuovo parco giochi Universal nel Regno Unito

Nel 2031 il Regno Unito diventerà la sede del parco giochi più grande d’Europa firmato Universal. Si tratta di un progetto molto ambizioso destinato a rivoluzionare l’intrattenimento europeo. Dopo il grande successo ottenuto negli Stati Uniti e in Asia, Universal Parks & Resorts approderà anche in Europa con una struttura colossale che promette: esperienze immersive e interattive, tecnologia all’avanguardia e attrazioni ispirate alle sue saghe più famose.

Un nuovo parco per il divertimento in Europa

Il nuovo parco sorgerà nei pressi di Bedford, sul sito dell’ex fornace di Kempston Hardwick, in una zona strategica sia per i collegamenti interni che internazionali. Il progetto occuperà un’area di 476 acri – con possibilità di crescita – rendendolo non solo il parco più grande del Regno Unito, ma anche il più gigantesco d’Europa. L’obiettivo di Universal è chiaro: creare una nuova capitale europea del divertimento, in grado di attrarre milioni di visitatori ogni anno grazie a un’offerta ricca e variegata, pensata per grandi e piccini.

Cosa prevede il progetto: attrazioni e aree tematiche

Il parco Universal rappresenta una nuova era per il divertimento in Europa. Questo sarà suddiviso in diverse aree tematiche, ognuna ispirata ai franchise più amati del catalogo Universal. Tra questi spiccano Jurassic World, Fast & Furious, Minions, Shrek e, in collaborazione con Warner Bros., un’espansione del già iconico Wizarding World of Harry Potter.

Il nuovo parco giochi, la cui costruzione dovrebbe iniziare nel 2026, sarà una vera e propria destinazione che intreccerà cinema, tecnologia, emozioni e sostenibilità in un unico, gigantesco spazio dedicato al gioco e al divertimento.

Nel parco a tema si prevede l’inclusione di:

un hotel da 500 stanze,

da 500 stanze, un centro commerciale con ristoranti, negozi e zone per eventi culturali e aziendali.

Il parco sarà progettato per offrire esperienze altamente interattive. Qui il visitatore non sarà solo uno spettatore, ma sarà il vero protagonista all’interno delle storie più amate del cinema.

Queste proposte restano, comunque, ancora soggette a una decisione urbanistica da parte del Ministero per l’edilizia abitativa, le comunità e gli enti locali.

Investimenti e impatto sul territorio

Universal ha annunciato un investimento iniziale di oltre 5 miliardi di dollari, rendendolo uno dei progetti più ambiziosi mai realizzati nel settore europeo dell’intrattenimento. L’iniziativa creerà 28mila posti di lavoro prima della sua inaugurazione nel 2031 e sarà in grado di generare 50 miliardi di sterline per l’economia del Regno Unito entro il 2055. Universal ha anche affermato che collaborerà con i college e le università locali per formare ragazzi nel settore alberghiero, con apprendistati e tirocini.

Il piano prevede anche la costruzione di nuove infrastrutture di trasporto, tra cui:

collegamenti ferroviari diretti – ristrutturare la stazione ferroviaria di Wixams e costruire una nuova stazione sulla linea East West Rail nei pressi del resort;

diretti – ristrutturare la stazione ferroviaria di Wixams e costruire una nuova stazione sulla linea East West Rail nei pressi del resort; aggiunta di nuove rampe di accesso dedicate alla A42;

dedicate alla A42; aree parcheggio intelligenti;

intelligenti; percorsi pedonali verdi.

L’intero progetto sarà sviluppato con una forte attenzione alla sostenibilità ambientale, verranno usate energie rinnovabili e tecnologie a basso impatto.

Le parole dei protagonisti di quest’opera

Mark Woodbury, CEO di Universal Destinations & Experiences, ha commentato: “Stiamo costruendo qualcosa che non si è mai visto prima in Europa. Questo parco sarà un punto di riferimento globale per l’intrattenimento, la tecnologia e la sostenibilità.”

Anche il governo britannico ha accolto il progetto con entusiasmo, sottolineandone il valore molto importante per il turismo, l’occupazione e l’innovazione. Le autorità locali stanno collaborando con Universal per garantire una piena integrazione con il territorio circostante.

Questo sarà un appuntamento imperdibile per il futuro dei viaggi e delle vacanze in famiglia. Sono già infatti previsti 8,5 milioni di visitatori nei primi 12 mesi.