Ryanair ha appena lanciato una nuova offerta flash , una promozione imperdibile con voli da 16,99 euro riservata a tutti quelli che amano il viaggio a prezzi accessibili. Le tariffe promozionali sono soggette a disponibilità e richiedono di prenotare da oggi fino al 10 settembre 2025 , per viaggiare dal 12 settembre al 30 novembre 2025.

Da Pescara a Barcellona (Girona): tra mare e cultura

Volare da Pescara a Barcellona (Girona), in settembre e ottobre con voli da 16,99 euro, significa raggiungere una delle città più vivaci e amate d’Europa. Barcellona è un mix perfetto di arte, mare e gastronomia: le spettacolari architetture di Antoni Gaudí, come la Sagrada Familia e il Parc Güell, si intrecciano con i vicoli del quartiere gotico e le atmosfere moderne della Rambla.

Gli amanti del mare possono godersi le spiagge urbane, mentre chi cerca cultura può visitare musei di fama internazionale come il Museo Picasso o la Fondazione Miró.

A tutto questo si aggiunge la cucina catalana, fatta di tapas, paella e vini locali che conquistano i visitatori al primo assaggio. Barcellona è quindi una meta perfetta sia per un city break che per una vacanza più lunga.

Da Bologna a Marsiglia: una fuga alla francese

La rotta Bologna–Marsiglia, con voli da 16,99 euro in ottobre, conduce a una città francese che negli ultimi anni sta vivendo una vera rinascita culturale. Marsiglia è un crocevia di culture e stili, famosa per il suo porto antico, il Vieux-Port, che rappresenta il cuore pulsante della città. Passeggiando lungo i moli si respira un’atmosfera autentica e vivace.

La città è anche punto di partenza per esplorare le Calanques, spettacolari insenature rocciose che si tuffano nel Mediterraneo, ideali per chi ama il trekking o il relax in spiaggia.

Non manca la dimensione gastronomica: la bouillabaisse, la celebre zuppa di pesce marsigliese, è un piatto da non perdere. Marsiglia è una destinazione che unisce tradizione e modernità, mare e cultura, ideale per chi desidera vivere la Francia in modo autentico.

Da Milano Malpensa a Bratislava: city break intelligente

Partendo da Milano Malpensa si può arrivare a Bratislava da settembre a novembre con voli da 16,99 euro. La capitale della Slovacchia è una meta ancora poco battuta ma ricca di sorprese. La città si affaccia sul Danubio ed è caratterizzata da un centro storico raccolto e pittoresco, dominato dal Castello di Bratislava che regala panorami mozzafiato.

iStock

Tra le stradine lastricate si incontrano chiese gotiche, palazzi barocchi e caffè accoglienti che invitano a una pausa rilassante. Bratislava è anche nota per la sua atmosfera giovane e vivace, grazie alla presenza di università e locali alla moda.

A pochi chilometri si estendono vigneti e colline, che offrono esperienze enogastronomiche interessanti e itinerari naturalistici. È una città ideale per un weekend, perfetta per chi cerca una meta europea economica ma di grande fascino.