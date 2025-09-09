Ryanair ha appena lanciato una nuova offerta flash, una promozione imperdibile con voli da 16,99 euro riservata a tutti quelli che amano il viaggio a prezzi accessibili. Le tariffe promozionali sono soggette a disponibilità e richiedono di prenotare da oggi fino al 10 settembre 2025, per viaggiare dal 12 settembre al 30 novembre 2025.
Una promozione da prendere al volo per volare dai maggiori aeroporti italiani con tariffe ultra-competitive verso tante destinazioni europee. L’offerta flash Ryanair è ideale per chi desidera pianificare una fuga breve di fine estate senza spendere una fortuna. Ecco una selezione di proposte.
Da Pescara a Barcellona (Girona): tra mare e cultura
Volare da Pescara a Barcellona (Girona), in settembre e ottobre con voli da 16,99 euro, significa raggiungere una delle città più vivaci e amate d’Europa. Barcellona è un mix perfetto di arte, mare e gastronomia: le spettacolari architetture di Antoni Gaudí, come la Sagrada Familia e il Parc Güell, si intrecciano con i vicoli del quartiere gotico e le atmosfere moderne della Rambla.
Gli amanti del mare possono godersi le spiagge urbane, mentre chi cerca cultura può visitare musei di fama internazionale come il Museo Picasso o la Fondazione Miró.
A tutto questo si aggiunge la cucina catalana, fatta di tapas, paella e vini locali che conquistano i visitatori al primo assaggio. Barcellona è quindi una meta perfetta sia per un city break che per una vacanza più lunga.
Da Bologna a Marsiglia: una fuga alla francese
La rotta Bologna–Marsiglia, con voli da 16,99 euro in ottobre, conduce a una città francese che negli ultimi anni sta vivendo una vera rinascita culturale. Marsiglia è un crocevia di culture e stili, famosa per il suo porto antico, il Vieux-Port, che rappresenta il cuore pulsante della città. Passeggiando lungo i moli si respira un’atmosfera autentica e vivace.
La città è anche punto di partenza per esplorare le Calanques, spettacolari insenature rocciose che si tuffano nel Mediterraneo, ideali per chi ama il trekking o il relax in spiaggia.
Non manca la dimensione gastronomica: la bouillabaisse, la celebre zuppa di pesce marsigliese, è un piatto da non perdere. Marsiglia è una destinazione che unisce tradizione e modernità, mare e cultura, ideale per chi desidera vivere la Francia in modo autentico.
Da Milano Malpensa a Bratislava: city break intelligente
Partendo da Milano Malpensa si può arrivare a Bratislava da settembre a novembre con voli da 16,99 euro. La capitale della Slovacchia è una meta ancora poco battuta ma ricca di sorprese. La città si affaccia sul Danubio ed è caratterizzata da un centro storico raccolto e pittoresco, dominato dal Castello di Bratislava che regala panorami mozzafiato.
Tra le stradine lastricate si incontrano chiese gotiche, palazzi barocchi e caffè accoglienti che invitano a una pausa rilassante. Bratislava è anche nota per la sua atmosfera giovane e vivace, grazie alla presenza di università e locali alla moda.
A pochi chilometri si estendono vigneti e colline, che offrono esperienze enogastronomiche interessanti e itinerari naturalistici. È una città ideale per un weekend, perfetta per chi cerca una meta europea economica ma di grande fascino.