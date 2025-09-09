Offerta flash Ryanair: il tuo biglietto per un sogno europeo a prezzi incredibili

La nuova promozione flash Ryanair offre voli low cost verso città come Barcellona, Marsiglia e Bratislava, ideali per city break tra arte, cultura e mare

Foto di Sara Boccolini

Sara Boccolini

Travel Blogger

Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

Pubblicato: 9 Settembre 2025 11:31

iStock
Il Vallon des Auffes, Marsiglia

Ryanair ha appena lanciato una nuova offerta flash, una promozione imperdibile con voli da 16,99 euro riservata a tutti quelli che amano il viaggio a prezzi accessibili. Le tariffe promozionali sono soggette a disponibilità e richiedono di prenotare da oggi fino al 10 settembre 2025, per viaggiare dal 12 settembre al 30 novembre 2025.

Una promozione da prendere al volo per volare dai maggiori aeroporti italiani con tariffe ultra-competitive verso tante destinazioni europee. L’offerta flash Ryanair è ideale per chi desidera pianificare una fuga breve di fine estate senza spendere una fortuna. Ecco una selezione di proposte.

