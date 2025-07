Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Legrena è una delle spiagge vicino ad Atene da scoprire

Atene ti rapisce con i suoi templi e la sua storia millenaria, ma quando arriva il caldo… chi resiste al richiamo del mare? Se pensi che per goderti spiagge da sogno in Grecia sia obbligatorio volare verso Santorini o Mykonos, è tempo di cambiare prospettiva. C’è una costa nascosta, poco battuta dal turismo di massa ma amatissima dai locali: è la Riviera Ateniese, ed è un piccolo tesoro che ti aspetta a pochi minuti dalla capitale.

Tra scogliere frastagliate, sabbie dorate e tramonti sul golfo Saronico, qui puoi goderti il mare senza spendere una fortuna e senza dover lottare per un ombrellone. Dal porto del Pireo fino a Capo Sounion, la costa di Atene è una sequenza mozzafiato di spiagge adatte a tutti i gusti.

Paleo Falirou

Perfetta per un primo assaggio di spiaggia ateniese, Paleo Falirou è praticamente un prolungamento urbano che incontra il mare. Situata nei sobborghi meridionali della città, questa spiaggia è la preferita da chi non vuole allontanarsi troppo dal centro.

Ti aspettano tramonti infuocati, lunghe passeggiate sul bagnasciuga, taverne dove gustare una moussaka al tramonto e locali perfetti per il dopo cena. Ideale anche per le famiglie: le acque basse e sicure rendono il bagno rilassante per grandi e piccini. Il tutto con il Partenone alle spalle… magia pura.

Alimos

Un’altra meta amatissima dai residenti è Alimos, una lunga distesa di sabbia e ciottoli che unisce svago e comodità. Se ami le attività all’aria aperta, sei nel posto giusto: beach volley, windsurf, sci nautico e perfino tennis.

La spiaggia è ben attrezzata, con stabilimenti balneari, aree gioco per bambini, bar e ristoranti. Il mare è pulito e lo spazio non manca, anche se in alta stagione conviene arrivare presto. Non perderti il tramonto dalla marina: una cartolina che vale il viaggio.

iStock

Ellinikò

Ellinikò è sinonimo di mare, divertimento e nightlife. È la spiaggia perfetta per chi vuole passare dalla tintarella al party senza soluzione di continuità. Di giorno puoi rilassarti su lettini vista mare, mentre la sera la zona si trasforma: club, musica e cocktail fino a notte fonda.

In più, il quartiere è parte di un ampio progetto di rigenerazione urbana, che ha trasformato il vecchio aeroporto olimpico in una zona trendy e ricca di servizi. In poco tempo di tram sei qui. E non vorrai più andartene.

Voula

Basta allontanarsi pochi chilometri a sud da Atene per raggiungere la spiaggia di Voula che con la sua atmosfera rilassante e i servizi conquista proprio tutti. Ombrelloni, lettini, bar e ristoranti si susseguono su un lungo mare che viene frequentato da turisti e ateniesi. Voula è il perfetto equilibrio tra relax e divertimento, con tramonti mozzafiato che chiudono in bellezza ogni giornata estiva.

Glyfada

Benvenuto a Glyfada, il quartiere glam della Riviera ateniese. Spiagge eleganti, beach club con DJ set, aperitivi sulla sabbia e shopping a volontà. Ti piace l’idea di una giornata tra sole, mare e un po’ di vita mondana? Allora Glyfada fa per te.

Anche i più piccoli si divertono: ci sono aree gioco e fondali bassi per nuotare in sicurezza. La zona è molto chic, quindi aspettati prezzi leggermente più alti, ma l’offerta è ampia: ci sono sia lidi esclusivi sia spiagge libere.

Vouliagmeni

Quando si parla di mare ad Atene, Vouliagmeni è il top di gamma: il verde incontra il blu, tra penisole lussureggianti e spiagge candide; se cerchi una pausa rigenerante, lontano dalla folla, qui troverai il tuo rifugio. Imperdibile il lago di Vouliagmeni, una meraviglia naturale con acque termali e gallerie misteriose. E se ti piacciono i comfort, la spiaggia privata di Astir Beach offre servizi esclusivi e un beach club da veri VIP.

iStock

Varkiza

Tra le spiagge più belle della Riviera Ateniese, Varkiza si fa notare per il suo mix perfetto di sabbia soffice, mare limpido e attività sportive. A circa mezz’ora da Atene è una delle spiagge più attrezzate dell’intera Riviera. Sabbia fine, fondali digradanti e tanto, tanto spazio. Perfetta sia per le famiglie che per chi cerca adrenalina tra windsurf, paddle board o una bella partita a beach volley.

Hai fame dopo il bagno? Nessun problema: taverne, ristoranti e chioschi abbondano. E non mancano le zone per lo shopping, ideali per un giro al tramonto con vista mare. Insomma, un vero paradiso multitasking. L’affollamento nei weekend è compensato da una vasta scelta di lidi attrezzati e spazi liberi.

Capo Sounion

Si chiama Capo Sounion ma molti la conoscono con il nome di spiaggia di Sounio; siamo a circa 58 chilometri dal centro dlla città ma l’acqua ì così trasparente e la sabbia così soffice che incanta. Il contesto archeologico è il vero plus di questa baia che regala un’esperienza memorabile e foto da condividere sui social.

La punta estrema della costa ateniese è anche la più poetica. Capo Sounion ospita uno dei templi più iconici della Grecia: quello di Poseidone, affacciato su una baia cristallina. La vista al tramonto è qualcosa che non si dimentica. Dopo un tuffo in acque limpide, regalati una cena a base di pesce fresco in una taverna panoramica. E se sei fortunato, potresti anche leggere la firma di Lord Byron, incisa su una colonna del tempio. Magia e storia, senza prendere un aereo.

iStock

Schinias

Spostandosi da Atene di circa 50 chilometri verso la costa orientale si arriva a Schinias, un ecosistema vicino al sito di Maratona dove è visitabile uno splendido museo dove la sabbia dorata è circondata dal verde. Con sabbia e all’interno di un parco naturale protetto, è ben attrezzata pur mantenendo un’anima selvaggia. Il mare è limpido, i venti la rendono perfetta per il surf e le pinete offrono ombra naturale per chi vuole una pausa dal sole. Una giornata qui è un viaggio tra natura, sport e memoria storica.

È una delle spiagge più vivaci e amate dai giovani, grazie ai tanti beach bar e alle possibilità di fare sport. Prova il windsurf, il kayak, oppure rilassarti semplicemente con un mojito in mano. A poca distanza si trova anche il sito storico di Maratona, da cui prende il nome la celebre corsa: un mix perfetto tra cultura e relax.

Kavouri

Kavouri è tra le spiagge nei dintorni di Atene più belle. Si trova a soli 18 chilometri dal centro ed è perfetta per un tuffo a metà giornata. Si tratta di uno stabilimento attrezzato, quindi top per chi cerca comfort o sta viaggiando in famiglia. È lunga, spaziosa e ha zone di ristoro con chioschi e ombra.

Limanakia

Una vera baia da esplorare quella di Limanakia, a poca distanza da Vouliagmeni. La vera chicca? Non si tratta della classica spiaggia di sabbia ma di rocce che si tuffano nelle acque trasparenti con fondali incontaminati. Gratuita e libera, non prevede stabilimenti ed è il top per chi cerca un vero contatto con la natura. Un po’ complicata da raggiungere, ripaga la fatica con la meraviglia. Motivo in più per sceglierla? Non è troppo frequentata, neppure in alta stagione.

Legrena

Legrena è una delle spiagge più scenografiche della costa di Atene. Situata a circa 56 km dal centro città, è il luogo perfetto per chi ama le spiagge selvagge e tranquille. Sabbia dorata, acque limpide e pochissimi stabilimenti: qui la natura regna sovrana. L’atmosfera è rilassata, il panorama incantevole e i fondali perfetti per lo snorkeling. Ideale per chi vuole staccare la spina e vivere il mare in modalità pura, lontano da tutto.

Agia Marina

A 25 km da Atene, Agia Marina è una delle spiagge più gettonate grazie al suo equilibrio tra semplicità e bellezza. Sabbia dorata, mare trasparente e accesso libero: la formula perfetta per una giornata spensierata. Anche se non è attrezzata, è molto amata dalle famiglie e da chi preferisce una giornata al mare senza troppi fronzoli. Perfetta anche per un picnic al tramonto con vista sull’Egeo.

Maratona

A pochi passi da Schinias, la spiaggia di Maratona offre un’atmosfera tranquilla e familiare. Qui, oltre a rilassarti sul bagnasciuga, potrai sentire il richiamo della storia: proprio qui si combatté la celebre battaglia del 490 a.C.

Il mare è calmo, i fondali sono rocciosi e le acque tiepide. Le spiagge sono attrezzate ma economiche, perfette per una giornata all’insegna del relax e della cultura. Una scelta azzeccata per chi ama l’equilibrio tra natura e memoria.

Porto Rafti

Ultima, ma non per importanza, Porto Rafti è la scelta perfetta per chi vuole scoprire un lato più autentico della costa.Si trova sulla costa orientale dell’Attica, è una delle mete più amate dai residenti ateniesi; a meno di 40 km dal centro città, questa località offre una grande varietà di spiagge, tra cui la splendida Avlaki, con le sue acque scintillanti. Le spiagge di Avlaki e Erotospilia offrono un mare spettacolare, incorniciato da colline e isolotti che proteggono la baia dai venti.

La movida è vivace ma non invadente: puoi scegliere se passare la serata in un locale trendy o in una tranquilla taverna. E per gli amanti della storia, da non perdere il Tempio di Artemide a Vravrona, tra leggende, antichi riti e rovine incantate. L’atmosfera è vacanziera tutto l’anno: bar, taverne, locali notturni e perfino un po’ di archeologia nei dintorni, con il sito del tempio di Artemide a pochi chilometri. Per chi cerca un mix tra relax e vitalità, Porto Rafti è una certezza.