Ryanair, flash sale di centinaia di biglietti aerei scontati

Non passa giorno che Ryanair non lanci un’offerta.

Centinaia di nuovi voli low cost sono prenotabili online fino a mezzanotte del 29 novembre.

La maggior parte dei biglietti scontati è per i voli in partenza da Bergamo, ma ci sono offerte da tutti gli scali italiani in cui la compagnia opera e verso decine e decine di mete a corto e medio raggio.

I prezzi dei biglietti partono da 4,88 euro (solo andata), come il Bologna – Vienna o il Bari – Malta o il Brindisi – Memmingen (Germania) o ancora il Cagliari – Düsseldorf.

Ci sono biglietti a 7,82 euro come il Torino – Malta o il Palermo – Marsiglia, il Pisa – Francoforte, il Venezia – Fez (in Marocco)

Ci sono voli a partire da 8,87 euro (sempre solo andata), come il Palermo – Venezia (e vice versa) o il Bologna – Bari (e vice versa).

Tantissimi i voli a partire da 9,78 euro e molto interessanti – ergo, da prenotare al volo – sono i voli Roma Ciampino – Aqaba (in Giordania) a 12,73 euro per l’andata e il volo che parte da Fiumicino e arriva a Tel Aviv, in Israele, da 28,41 euro.