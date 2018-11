Ryanair, come richiedere il rimborso del bagaglio a mano

editato in: da

Ryanair non avrebbe rispettato il provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato riguardo il pagamento del bagaglio a mano.

L’Antitrust ha quindi avviato un procedimento contro per non aver ottemperato ai provvedimenti cautelari entro i tempi stabiliti.

L’Antitrust aveva bloccato, all’ultimo minuto, Ryanair che pretendeva, a partire dall’1 novembre, il pagamento per il trasporto di un bagaglio a mano sopra i 10 chili. Chi di last minute ferisce, di last minute perisce…

Questo obolo sarebbe stato obbligatorio per tutti i passeggeri che non avevano acquistato l’imbarco prioritario. In termini numerici, si trattava della maggior parte di chi si imbarcava su un volo Ryanair.

L’Autorità garante è intervenuta il 31 ottobre con un provvedimento per informare i passeggeri in partenza con un volo Ryanair che non avrebbero più dovuto pagare nulla.

Ma per tutti coloro che avevano prenotato prima e avevano pagato ormai il danno era fatto. Naturalmente si ha diritto a un rimborso. Tuttavia per giorni i passeggeri non sono stati informati sulle modalità con cui richiedere il rimborso.

Il Codacons ha annunciato azioni legali a tutela dei passeggeri italiani. Già a partire dall’8 novembre sul sito sarà disponibile un modulo attraverso il quale tutti i viaggiatori che hanno pagato il supplemento per il trasporto del bagaglio a mano possono diffidare Ryanair e chiedere la restituzione dell’importo versato. Stesso discorso vale per Wizz Air, che aveva seguito a ruota Ryanair.