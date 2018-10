Ryanair annuncia nuove rotte per il 2019

editato in: da

Ryanair ha annunciato le nuove rotte a partire dall’estate 2019.

Sono 53 le nuove destinazioni raggiunte dalla compagnia aerea low cost dall’Italia. E si possono già prenotare. I nuovi voli partiranno da 29 aeroporti italiani.

Tra le nuove rotte ce ne sono cinque in partenza da Bergamo ovvero Southend, in Inghilterra, Sofia, in Bulgaria, Amman, in Giordania, Brno, nella Repubblica Ceca e Faro, in Portogallo. Da Malpensa le novità sono i voli per Kaunas, in Lituania, e Tenerife.

Ma il numero maggiore di nuovi voli è quello in partenza da Napoli dove saranno nove le nuove destinazioni e cioè Malaga, Bordeaux, Exeter (Regno Unito), Marsiglia, Marrakech, Nantes, Cork, Chania (Creta) e Rodi.

Sei le nuove rotte da Cagliari dove partiranno nuovi voli diretti a Budapest, Baden (Germania), Porto, Siviglia, Valencia e Dublino. Altrettante partiranno da Treviso verso Bordeaux, Fez (Marocco) Praga, Manchester, Siviglia e Vilnius (Lituania).

Cinque le nuove rotte da Bologna verso Amman (in Giordania), Corfu, Kaunas, Londra Luton e Marsiglia.

Tre i nuovi voli da Bari che andranno a Bordeaux, Budapest e Praga, tre anche da Catania verso Atene, Marrakech e Siviglia e tre da Palermo per Bruxelles, Colonia e Atene.

Bucarest e Praga sono le new entry nella programmazione estiva 2019 di Pescara, mentre Bruxelles e Praga in quella di Pisa.

Una nuova rotta è stata introdotta a Roma Fiumicino diretta a Rodi e da Roma Ciampino verso Poznan (in Polonia). Una anche da Brindisi per Memmingen (in Germania), una da Lamezia per Malta, una da Torino verso Fez e infine una da Venezia verso Londra Southend.

Per incentivare l’acquisto dei voli, Ryanair ha messo in vendita i posti sulle rotte dall’Italia a partire da 14,99 euro, per viaggi a ottobre e novembre, prenotabili entro la mezzanotte di giovedì 27 settembre sul sito Ryanair.

Con queste 53 nuove mete, sono 450 le rotte operate dalla compagnia aerea nel nostro Paese.

“Siamo lieti di lanciare la nostra programmazione dall’Italia per l’estate 2019, con 53 nuove rotte e oltre 450 connessioni, che permetteranno di trasportare 40 milioni di passeggeri nei 29 aeroporti italiani”, ha commentato David O’Brien, Chief Commercial Officer di Ryanair. “I clienti e visitatori italiani possono prenotare da oggi le proprie vacanze per la stagione estiva 2019, con tariffe ancora più basse”.