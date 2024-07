È la nostra Roma la prima città turistica in Europa

Fonte: iStock Splendida veduta di Roma

Roma è senza ombra di dubbio una città splendida, tanto da essere ritenuta una delle più belle del mondo. E sì, lo è assolutamente e anche grazie alla sua popolare ed accogliente atmosfera che piace molto a coloro che scelgono di visitarla. Persone che, nella realtà dei fatti, sono davvero tantissime: nel 2023, Roma è risultata la prima città europea per crescita turistica.

Il City Travel Report

Ad affermare quanto appena detto è il dossier della 20a edizione del City Travel Report, realizzata dalla City Destinations Alliance, la più importante associazione di riferimento delle principali Dmo europee. E la nostra bellissima Roma, nel 2023, ha segnato un +45,2% sull’anno precedente.

Sul sito del Comune di Roma si può leggere che l’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato, ha commentato che quanto raggiunto è “un risultato straordinario, con un +45,2% sull’anno precedente; sono numeri incredibili che generano enormi ricadute economiche in città e migliaia di nuovi posti di lavoro. Siamo orgogliosi di precedere città come Londra e Vienna, rispettivamente con +32.1% e +30.6%. È la conferma di quanto Roma sia diventata la meta turistica più ambita nel Vecchio Continente: nessuna città, tra le 117 analizzate, vanta simili numeri”.

Il rapporto, infatti, ha analizzato i risultati di 117 città europee anche con lo scopo di evidenziare i notevoli progressi compiuti nella ripresa post-pandemia. In linea con le strategie di sostenibilità, tale analisi include anche stime delle emissioni di CO2 legate ai trasporti relative al turismo urbano.

Alessandro Onorato ha poi continuato sottolineando: “È il risultato delle strategie che abbiamo messo in campo con il sindaco Gualtieri attraverso la promozione dei grandi eventi, per trasformare la nostra città in una località dinamica e aperta, dove ogni giorno dell’anno c’è qualcosa di attrattivo da fare e da vedere. Nel 2023 Roma ha realizzato il record di turisti, con 50 milioni di presenze: primato che batteremo nel 2024, visto che nel primo semestre le presenze sono aumentate del 4,89% e gli arrivi del 6,5%. E la permanenza media dei visitatori nella Capitale, storicamente di 2,3 notti in media, è aumentata fino a stabilizzarsi a 4 notti”.

Il Sindaco della Città Eterna ha invece specificato: “A Roma ci sono oggi ancora più cose da visitare, nuovi musei, luoghi magnifici riscoperti, grandi eventi sportivi, musicali e culturali; continueremo su questa strada anche per rendere la Capitale sempre più capace di vincere la sfida della sostenibilità di queste straordinarie ondate turistiche con la vita quotidiana delle romane e dei romani”.

I risultati del resto Europa

Secondo tale rapporto, Roma è la prima città turistica in Europa, seguita da Londra (32,1%) e Vienna (30,6%). Rispetto al 2019, Istanbul ha avuto la crescita più elevata: ha superato i suoi valori del 2019 del 24,3%. In fatto di pernottamenti totali, invece, nel 2023 le città che guidano la classifica sono le stesse del 2022: Londra, Parigi e Istanbul.

Ciò che emerge dai risultati di questo report, quindi, è una breve anteprima dell’ulteriore ripresa post-pandemia e della stabilizzazione del turismo urbano europeo nel 2023, nonostante le tante complicazioni del periodo (ne sono degli esempi i conflitti in Ucraina e Medio Oriente, inflazione e impatto del cambiamento climatico).