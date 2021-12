Ripartono i treni della neve, la bellezza dell’inverno

Gli impianti sciistici più incredibili d’Italia

La magia dell’inverno si fonde con la comodità di avere un mezzo di trasporto sostenibile e davvero utilissimo per raggiungere le principali località montane, dove i turisti iniziano ad affollarsi per la nuova stagione sciistica. In Lombardia ripartono infatti i treni della neve, l’iniziativa di Trenord che già negli anni scorsi aveva riscosso grandissimo successo.

Treni della neve, il pacchetto da non perdere

Finalmente ripartono i treni della neve, con un’offerta da non lasciarsi sfuggire. Dal 4 dicembre 2021 al 10 aprile 2022, i convogli si dirigeranno verso alcune delle più rinomate località sciistiche della regione, per permettere ai suoi passeggeri di godere delle meraviglie dell’inverno. Quali sono le mete raggiungibili con i treni della neve? I collegamenti sono molteplici, e permettono di scegliere tra un notevole ventaglio di destinazioni montane tra le più amate dai turisti: Aprica, Montecampione, Pontedilegno-Tonale e Valmalenco.

I biglietti speciali, acquistabili a partire da mercoledì 1° dicembre 2021, integrano un pacchetto completo molto utile per chi ha semplicemente voglia di concedersi un po’ di relax o di adrenalina sulla neve, senza dover pensare a niente. Sono infatti comprensivi non solo del viaggio in treno, ma anche del servizio bus-navetta verso gli impianti sciistici (deve però essere prenotato almeno 24 ore prima) e dello skipass. E per chi non ama particolarmente sciare? Nessun problema, quest’anno si aggiunge un’alternativa davvero molto interessante: si tratta dell’offerta ciaspole, che permette di trascorrere una giornata a passeggiare sulla neve nel cuore delle montagne di Valmalenco, usufruendo di uno sconto dedicato.

Per gli amanti della neve e di tutti gli sport che vi si possono praticare, il programma di Trenord è di certo quanto di meglio si possa avere. L’idea alla base è senza dubbio molto interessante: collegare le principali città della regione alle più frequentate località turistiche di montagna, così da garantire un’alternativa più green per chi vuole recarsi in vacanza – o più semplicemente concedersi un weekend a base di sci. I treni della neve rientrano in un progetto ben più ampio, chiamato Gite in treno, tra cui compaiono gli amatissimi itinerari sul lago. L’obiettivo di Trenord è quello di sviluppare una rete di collegamenti sostenibili volti a promuovere il turismo di prossimità in tutta la Lombardia.

Treni della neve, la situazione Green Pass

Resta da capire cosa cambia, rispetto agli scorsi anni, con il nuovo decreto emanato dal Presidente Mario Draghi – quello riguardante l’introduzione del Super Green Pass. L’ordinanza ha esteso l’obbligo di possesso della certificazione verde anche ai viaggi in treno di breve percorrenza, quindi sarà necessario avere il Green Pass “base” per poter salire sui treni della neve. Lo stesso servirà per poter avere accesso agli impianti sciistici in zona bianca e gialla. Al contrario, i comprensori situati in zona arancione dovranno richiedere il Super Green Pass, ovvero quello ottenibile solamente mediante vaccinazione o guarigione dal Covid. In zona rossa, gli impianti dovranno rimanere invece chiusi.

Il Super Green Pass sarà necessario anche per poter accedere ai ristoranti e, più in generale, ai servizi di ristorazione disponibili in baite e rifugi di montagna. Non è invece ancora chiaro quale tipo di certificazione verde servirà per poter accedere a funivie e impianti di risalita. È probabile che i requisiti cambino a seconda del colore della zona in cui si trovano, proprio come accadrà per i comprensori sciistici. Ricordiamo infine che il Green Pass e il Super Green Pass servono solamente per i maggiori di 12 anni.