5 gite al lago che puoi fare in giornata in treno

Una giornata speciale insieme alla famiglia o agli amici? Trenord vi viene in aiuto con una proposta davvero intrigante: con Discovery Train, puoi raggiungere i luoghi più belli della Lombardia, tra cui i laghi che tutto il mondo ci ammira. Cinque gite fuori porta all inclusive (per il viaggio), rigorosamente in treno in modo comodo e sostenibile, per una full immersion tra natura, architettura, storia e relax.