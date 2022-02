Come in una favola: i laghi del Nord Italia

Specchi d'acqua cristallina in cui si tuffano montagne maestose e si affacciano borghi pittoreschi tutti da scoprire. Nel Nord Italia esistono numerosi laghi, dai più noti alle chicche sorprendenti, che meritano di essere visitati. Per una gita fuori porta o vacanze lunghe, ilè senza dubbio il più noto. E' il più grande lago italiano e si divide tra tre regioni, la Lombardia, il Veneto e il Trentino-Alto Adige. Panorami da cartolina, località romantiche, mete turistiche di divertimento per tutta la famiglia e luoghi della cultura. Da non perdere, tra le tante mete sul lago di Garda : Sirmione, Desenzano, Limone (nella foto) e Salò. Merita una visita il Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera, Garda e Bardolino.