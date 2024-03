Una replica del Titanic solcherà i mari nel 2027

Fonte: iStock Nasce il Titanic II, replica dell'orignale

Se c’è una nave che, nonostante la tragedia che rappresenta, riesce a catturare le attenzioni di tutte le generazioni, quella è senza ombra di dubbio il Titanic, il mezzo ritenuto “inaffondabile” ma che si posò negli abissi il 14 aprile 1912. All’epoca il transatlantico rappresentava un vero e proprio simbolo di grandezza e di ambizione, mentre oggi sta per essere realizzato il sogno di Clive Palmer, miliardario ed ex membro del parlamento australiano, che ha annunciato che costruirà una replica del Titanic, soprannominata Titanic II.

Titanic II: il progetto

Durante una conferenza stampa che si è tenuta a Sydney, in Australia, Palmer ha rivelato che il suo sogno di vedere prendere il largo a un Titanic II sta per diventare realtà, e che il transatlantico sarà superiore, in magnificenza e splendore, rispetto all’originale.

I lavori di costruzione dovrebbero partire all’inizio del prossimo anno, con una spesa prevista che va dai 500 milioni a 1 miliardo di dollari. Il progetto è quello di riportare alla luce una fedele riproduzione dell’originale, ma con alcune aggiunte relative all sicurezza.

Ma come in tutte le cose c’è un però, ovvero la concorrenza: esisterebbe anche il progetto per una replica cinese del Titanic, ma non destinata a navigare per mare in quanto doveva essere (attualmente risulterebbe tutto abbandonato) un hotel galleggiante stazionario sul fiume Qi, nella provincia del Sichuan.

Come sarà il Titanic II

La nave avrà ben 835 cabine suddivise in tre classi in cui potranno soggiornare 2.345 passeggeri, che avranno l’opportunità di ammirare gli stessi iconici dettagli del Titanic originale. Sì, i viaggiatori potranno salire e scendere l’elegante scalinata d’onore che porta in sala da pranzo, quella che tanto ci ha fatto sognare nel film del 1997, ma anche usufruire di spazi di intrattenimento, tra cui un teatro e un casinò e persino un caffetteria di terza classe.

In fatto di sicurezza, si prevedono uno scafo saldato e non rivettato, stabilizzatori, la riduzione dello spazio un tempo usato per le 29 caldaie a carbone e dalle tre macchine a vapore (due motrici alternative e una turbina) per realizzare un sistema di propulsione diesel-elettrico. .

Quando partirà e il tragitto

Secondo le prime indiscrezioni, il viaggio inaugurale partirà proprio da Southampton, in Inghilterra, per arrivare a New York, negli Stati Uniti (replicando il tragitto dello sfortunato viaggio del 1912) ed è previsto per giugno 2027.

Palmer e i suoi collaboratori sono piuttosto convinti che in questa circostanza il viaggio sarà ricordato non per una tragedia, ma per il trionfo dell’ingegneria e del romanticismo che questa nave ha sempre voluto rappresentare.

Tuttavia non mancano le polemiche, in quanto l’idea di realizzare una copia identica del Titanic ha diviso l’opinione pubblica sin da subito. C’è chi detesta il progetto per una questione di scaramanzia e per i brutti ricordi che rievoca, ma anche chi ha definito questo nuova costruzione una follia e di cattivo gusto.

Ma Palmer, questa volta, sembra proprio certo di riuscire a realizzare il suo sogno con successo, un desiderio che coltiva da ormai 10 anni: al momento sono già stati fatti due tentavi, che però non sono mai andati a buon fine.