L’esperienza immersiva che ti porta a bordo del Titanic

Correva l’anno 1997 quando il colossal epico, romantico e storico prodotto da James Cameron appariva sui grandi schermi. Non era solo la storia dell’amore di Jack e Rose, destinata a non avere il suo lieto fine, a essere messa in scena, ma anche quella del transatlantico britannico che ha fatto da sfondo alle vicende dei protagonisti.

Si trattava del Titanic, la nave della classe Olympic pensata per offrire un collegamento di linea con l’America, considerata la più grande e importante espressione della tecnologia del secolo per l’intero settore navale. Ma durante il viaggio inaugurale, nelle prime ore del 15 aprile del 1912, a causa di una collisione con un iceberg, il transatlantico naufragò.

Eppure nella memoria storica collettiva quel giorno non è mai stato dimenticato e, anzi, è stato tenuto in vita dalle testimonianze e dai ricordi di chi ce l’ha fatta, le stesse che ora rivivono in una delle mostre più incredibili degli ultimi tempi.

Titanic: The Exhibition, questo il suo nome, è molto più di una semplice esposizione di oggetti e reperti storici, si tratta di una vera e propria esperienza narrativa che porta i visitatori indietro nel tempo, in un viaggio sul transatlantico naufragato attraverso i racconti delle persone a bordo.

Ci sono lettere scritte a mano, i ricordi indelebili e gli oggetti personali che raccontano le storie dei destini di chi era salito a bordo. Di chi si è arreso, di chi ha combattuto fino alla fine, per sé stesso e per gli altri, e di chi non ce l’ha fatta.

La mostra di Londra, unica nel suo genere, rende accessibile per la prima volta oltre 200 oggetti originali conservati dal 1912. Titanic: The Exhibition consente ai visitatori di salire a bordo della nave, di attraversare gli interni a grandezza naturale, sapientemente ricreati, e di scoprire le lussuose suite della prima classe e le umili cabine della terza classe. Proprio come quelle che abbiamo visto nel film con Leonardo DiCaprio.

La mostra, inaugurata il 17 dicembre all’interno degli spazi di Dock X London, nei pressi del Canada Water a Londra, regala un’esperienza immersiva e sensoriale. I documenti storici esposti, infatti, sono accompagnati da effetti sonori e visivi e da una voce narrante che accompagna i visitatori in un vero e proprio viaggio nel tempo che ci porta all’interno delle storie, ndi miti e del fascino del Titanic.